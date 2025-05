Yina Calderón rompe en llanto al enterarse de que ‘Epa Colombia’ está en la cárcel “hagamos algo por ella”

Después de la eliminación de Yina Calderón de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos. La farándula digital colombiana se vio sacudida una vez más con la confirmación de la reclusión de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’. La noticia de su ingreso a prisión ha generado diversas reacciones en redes sociales, pero sin duda, una de las más esperadas era la de su colega y amiga, Yina Calderón.

Yina Calderón no pudo contener las lágrimas al enterarse de que ‘Epa Colombia’ está en la cárcel. Ambas influencers han compartido en múltiples ocasiones momentos tanto personales como profesionales, construyendo una relación que, a pesar de sus altibajos y controversias, parecía sólida ante el ojo público.

Palabras de Yina Calderón al enterarse de que ‘Epa Colombia’ está en la cárcel

La noticia llegó a Yina Calderón en medio de una entrevista con el programa mañanero ‘Mañana express’ de RCN. Yina no pudo contener las lágrimas, mencionó “Ella cometió un error, pero no tiene por qué estar en las condiciones en las que está. Yo no sé qué pasó, perdónenme, pero estoy muy afectada (...) ella cuando hizo lo de Transmilenio lo hizo en un acto de ignorancia, porque de pronto no tenía la educación, pero no es justo que la tengan en las condiciones en las que la vi ahorita”.

“Yo ya fui la villana de esta historia, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es mi amiga que está en una cárcel”. Del mismo modo, señaló que quiere empezar a tomar acciones “Hago un llamado para que nos unámonos, y hagamos algo por ‘Epa Colombia’ porque no es justo”.

A pesar de sus conocidas diferencias en el pasado, en los últimos meses Yina Calderón y Epa Colombia habían mostrado una aparente reconciliación y apoyo mutuo, lo que hace aún más impactante la reacción emocional de la creadora de contenido de fajas.