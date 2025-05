Esta es la conmovedora historia detrás del talento de José Feliciano de ‘Yo Me Llamo Mini’

Yo me llamo

Yo Me Llamo fue una de las apuestas de Caracol por seguir haciendo crecer su rating en el programa de imitación, un formato en el que los niños demostraban su talento con el objetivo de obtener un premio y además de la inclusión de Aurelio Cheverony, como jurado del concurso. Aquí le contamos algunos detalles del ganador.

La conmovedora historia de Mini José Feliciano ha logrado erizar la piel de toda una nación. Originario de Barranquilla, este talentoso niño de 14 años ha dedicado sus últimos años a cultivar su pasión por la música, tal como lo evidencia su cuenta de Instagram, donde desde 2023 ha compartido diversos videos que muestran su habilidad.

Con dedicación y esfuerzo, fue puliendo su técnica vocal hasta alcanzar el escenario, donde demostró el impresionante talento que posee a tan temprana edad. Fue así como comenzó a ganarse el afecto de sus seguidores, quienes lo respaldaron durante su participación en ‘Yo Me Llamo Mini’. Para él, iniciar esta aventura televisiva representó una inmensa alegría para demostrar su talento con voz e instrumentos.

En declaraciones para Noticias Caracol, el joven artista reflexionó sobre su experiencia en el programa, afirmando que “es una experiencia que me ha ayudado a desarrollarme como cantante y superar el potencial de mi voz. Me ha impulsado a superar mis límites y hay que aprender a ver con los ojos del amor”, demostrando una madurez sorprendente y dejando claro que cuando se tiene el talento y la pasión, no existen obstáculos insuperables en el camino hacia el éxito artístico.

¿Cuál fue el premio de Yo Me Llamo Mini?

‘Yo Me Llamo Mini’ sorprendieron al público con su talento en la imitación, de acuerdo con lo mencionado por el equipo de presentadoras, Melina Ramírez y Laura Acuña, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ se llevará 100 millones de pesos es decir, un bono de estudios.

Este premio lo reservarán los padres, para que cuando los imitadores terminen su bachillerato, lo usen en sus estudios universitarios.