Imitadora de ‘Yo me llamo’ mostró con orgullo su graduación profesional; llegó a dudar de sus destrezas

Yo me llamo

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que temporada tras temporada se ha ganado el cariño de los televidentes debido a la serie de imitadores que llegan a formar parte del ‘reality’. Sin embargo, solo uno logra llevarse el premio de los 500 millones de pesos, ganándose los aplausos de los jurados César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Aurelio Cheveroni se le arrodilló a Amparo Grisales con pedido especial en ‘Yo me llamo’; ‘La Diva’ no se quedó callada

En este 2025, Caracol Televisión regresó con su décima temporada, contando así con una gran acogida por parte del público, pues fueron miles los imitadores que se presentaron con el fin de cautivar no solo al público, sino también al equipo de jurados de ‘Yo me llamo’. Entre ellas fue la imitadora de Greeicy Rendón, Daniela Morales, quien hace pocos días se graduó de su carrera profesional como lo es administración de empresas y su aparición en redes no faltó.

"Muchas veces llegué a dudar si realmente podría terminar mi carrera profesional, este camino fue bien difícil y luchado, pero gracias a Dios hoy puedo decir que lo logré y no saben lo feliz que me siento“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la imitadora de ‘Yo me llamo’.

A pesar de que en principio la imitadora de Greeicy Rendón terminó llevándose aplausos con el avance de la competencia, fue eliminada de la misma, pero esto fue un trampolín cuando de reconocimiento se trata.

¿Cuál es la nueva fase de ‘Yo me llamo’?

La nueva fase de ‘Yo me llamo’ está diseñada para los más pequeños, pues Caracol hace pocas semanas abrió la convocatoria con el fin de que los mini de los hogares mostraran su talento desde su imitador favorito, donde el talento ha dejado sorprendido a los televidentes. Cabe resaltar que esta nueva etapa solo durará 12 días, pues los profesores serán, precisamente, los 21 imitadores que siguen en competencia.

¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de ‘Yo me llamo Mini’?

‘Yo me llamo Mini’ la inesperada fase del programa traerá consigo al mejor imitador de los niños, quien se llevará el premio de los 100 millones de pesos, esto como un bono educativo. Cabe resaltar que para ser una pausa al acostumbrado programa ha sido un punto bastante positivo para Caracol, pues el recibimiento por parte de los televidentes ha sido indudable.