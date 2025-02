‘Paquita la del barrio’, de ‘Yo Me Llamo’ le perdió el respeto a Escola y le coqueteó de frente

Yo Me Llamo

La temporada número diez de ‘Yo Me Llamo’ no deja de sorprender a los televidentes de Caracol TV, no solo por los talentos de los imitadores, también por la interacción que ellos tienen con los jurados. Muestra de esto fue la muestra de coquetería que tuvo ‘Paquita la del Barrio’ con César Escola.

Ya son 28 los capítulos que acumula este formato de imitación, que, en el episodio inmediatamente anterior, despidió a ‘Juan Gabriel’, hombre que perdió su cupo en La Escuela, luego de cometer un grave error: acelerar la pista de su canción, lo que lo hizo fallar en su color y tono. Después de esto se despidió de manera emotiva de la audiencia. “Estoy agradecido con todos, especialmente con Amparo. Duré diez años mirando este escenario y esta estrella, y estar parado, aquí es un gran sueño”, manifestó.

Pero contrario a él, otra emulo de una artista mexicana, ‘Paquita’, se está posicionando como una de las favoritas a ganarse el millonario premio final, no solo por su talento, también por seguir al pie de la letra las recomendaciones que le hacen sus ‘profes’, dentro de ellos Camilo Cifuentes, quien para la noche de este viernes 14 de febrero, le pidió a la concursante que le coqueteara para que lograra sacar a cabalidad la interpretación del tema ‘Piérdeme el respeto’.

Justamente su presentación se convirtió en una de las más emotivas de lo que va del reality, hasta el punto que la doble se atrevió a decirle a Escola que le “perdiera el respeto”, elogio que llevó al argentino a pararse de su silla para ir al escenario a besarle la mano; acto que quedó opacado por la dura crítica de Amparo Grisales.

“Estás perfecta, no sé cómo le haces, los irrespetas y después les pides que te den sus cositas. Si me faltó un poquito en tu ‘carita’, porque ella siempre está enojada”, manifestó la caldense, quien también le pidió un poco más de picardía a la concursante.