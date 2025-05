Yina Calderón dio su parte de la historia sobre su supuesta relación con Giovanny Ayala: “el oso más grande”

El rumor de que Yina Calderón, actual participante de ‘La Casa de los Famosos’ con Giovanny Ayala, viene desde hace bastantes años y en más de una ocasión ha sido cuestionada, ya que Calderón asegura que sí hubo un romance, mientras que el cantante ha asegurado que no en múltiples ocasiones.

De hecho, en entrevista con Los 40, dijo que la apreciaba bastante y evito confirmar si realmente pasó algo entre ellos dos. Indicando: “Yina es una mujer berraca, que siempre trata de llamar la atención para sacarle fruto a eso, es una mujer emprendedora. Se rumoró muchísimas cosas, pero en realidad yo creo que fue una estrategia para sacarle jugo a esto y claro que lo hizo.”

Para finalizar, enfatizando que fue una amistad corta, que se dio en una Semana Santa y expresó que la respeta y la admira, categorizándola como “una loca muy especial”.

El cantante popular sorprendería a Yina al llegar a la tradicional fiesta de los famosos el pasado 19 de abril, por lo que su reacción de incomodidad fue evidente, para así decidir quedarse a un lado e incluso llorar un poco.

Yina Calderón confesó que su oso más grande fue con Giovanny Ayala

Tras la salida de Karina García, el día lunes los famosos tuvieron que contar el oso más grande que han hecho, cuando fue el turno de Yina Calderón, contó de un momento que vivió con el cantante popular.

“Yo era pareja de un cantante de música popular, él vivía en Acacias, Meta. Era la fiesta de cumpleaños de él y lo le caí de sorpresa, pues él no me dijo que fuera, yo me colé, me fui de bandida. Entonces fui al Gran San y busqué la pinta con 200 mil que pedí prestado. Todos me atendieron bien, al tipo no sé, seguro le azaré el viaje”indico Yina.

Posteriormente, contó que tres semanas después resultó Giovanny Ayala en el programa de la Negra Candela, diciendo que Yina parecía payasa por como se fue vestida, por lo que seguro su ropa era barata, así concluyó diciendo que en ese momento aprendió a no estar detrás de un hombre.