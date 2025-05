“Soy una amiga leal”, Karina García reaccionó a las acusaciones de ser la amante del exmarido de Marcela Reyes

Hace un tiempo, Marcela pasó por ‘La Casa de los Famosos’, siendo invitada a una de las tradicionales fiestas de los días sábados, pero llamó la atención como la dj evadió a quien supuestamente era su amiga, Karina García. Razón que dio para que los internautas buscaran la verdadera razón de su actitud con la integrante del reality.

Ante todos los comentarios sobre su visita, Marcela reveló en sus redes que su lejanía fue una petición del canal, para que el “favoritismo” entre los participantes no fuera evidente, razón que no convenció a muchos. Posteriormente, en medio de un live por su Instagram, estaba tomando y allí habría afirmado que sí tiene algunos inconvenientes con Karina.

Después de todos estos rumores, la noticia se confirmó en medio de una entrevista de Buen Día Colombia con Marcela Reyes. En ella la dj expresa que le contaron muchas situaciones que habían sucedido con su amiga (Karina) y su expareja, quienes tenían una relación sentimental a escondidas.

Mientras que expresó que en su visita a la casa estaba muy confundida con todo, pero actuó profesionalmente, además de que se vio muy restringida por la producción del canal y que incluso lloró en el camerino.

¿Cuál fue la reacción de Karina sobre las acusaciones de Marcela Reyes?

La expartipante del reality estuvo toda la mañana en los programas matutinos de RCN, que se encargaron de ponerla al día con todo lo que ha pasado y lo que han hablado de ella, mientras su encierro en la competencia. Uno de esos aspectos fue las acusaciones de su amiga, por lo que pusieron toda la entrevista y el momento exacto donde afirma la supuesta infidelidad.

La reacción inmediata de Karina fue de sorpresa para expresar: “No (entre risas) ver esa nota me da risa porque tengo la tranquilidad en mi alma, que no me la quita nadie, yo soy una amiga leal. Con el marido de ella fui súper respetuosa. Yo quiero ver, quién le envenenó la cabeza.”

Posteriormente, le envió un mensaje a la dj “Marcela, si tú eres mi amiga, me conoces, en seis años jamás tú pudiste ver una mirada con tu exesposo, jamás Marce, si tú eres mi amiga vamos a hablar y si no, pues bien, pero a ver las pruebas.”