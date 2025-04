Yina Calderón terminó llorando a ver a su ex Giovanny Ayala en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 84 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ llegó la acostumbrada fiesta en la que los participantes comparten con artistas invitados que musicalizan la terraza del reality y en esta oportunidad ha sido Giovanny Ayala, ex de Yina Calderón.

PUBLICIDAD

Lea también: Eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, ¿Quién debe abandonar el reality de RCN?

Cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo los mandaron a subir a la terraza el cantante empezó a interpretar ‘Se la robé y me la robaron’ mientras Yina Calderón no hizo más que hacerse a un lado para no ver la presentación.

Sin embargo, la reacción de Yina Calderón no pasó desaperciba, pues terminó llorando mientras disfrutaba de la bebida que le ofrecieron por la fiesta.

“Cuantos años duró yina en relación con Giovanny Ayala para que esté así de afectada? la 🤡sada “, “Yo si le creo a Yina, sobre la situación amorosa que tuvo con Giovanny Ayala. Ella la ha contado muchas veces y nunca cambia su versión. Se ve que le afecta, ella en esa época era muy ingenua, noble y jugaban con ella. 😭”, “Yina escucho la voz de Giovanny Ayala y se desapareció jaja”, “La cara de Yina cuando escucho a Giovanny Ayala en la fiesta” y “Leonela tirándole hate a Melissa. Inmediatamente RCN le manda a Yina a Giovanny Ayala”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Giovanny Ayala?

Es de recordar que la relación entre Yina Calderón y Giovanny Ayala se dio años atrás, pero ha sido cuestionada, ya que Yina Calderón asegura que sí hubo un romance, mientras que el cantante asegura que no. “Me cae mal, porque se lo comen a uno y al otro día dicen que no se acuerdan, pero sabe qué Giovanny, gracias porque me enseñó que los hombres son unos malparid@s”, dijo tiempo atrás Yina Calderón.

De hecho, Yina Calderón ya había tocado el tema en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ cuando le reveló a Lady Tabares que desde el escandalo con él no ha pegado canciones.

PUBLICIDAD

“Yo salí con él en 2014 y puso al hijo y puso al hijo y el hijo decía: sí, fue a la finca a brindar un servicio’, se llama Sebastián. Y hace como dos años me encontré al hijo en una discoteca, y estaba de espaldas y fui y reventé una botella, se la reventé en la espalda y le dije: ahora sí, dígame de frente que yo soy una prepago”, contó Yina Calderón.