Giovanny Ayala dio la razón por la que Yina Calderón lloró al verlo en ‘La Casa de los Famosos’

En la noche del sábado 19 de abril se llevó a cabo la gala número 84 de ‘La Casa de los Famosos’, donde como de costumbre se llevó a cabo la tradicional fiesta en la que suelen llevar artistas invitados para compartir con los invitados. En esta ocasión el primero en presentarse fue el cantante popular Giovanny Ayala, quien se rumorea que es ex de Yina Calderón. Posteriormente, llegaría la dj Marcela Reyes, que es amiga de Calderón y también de Karina García.

A pesar de que la visita del cantante popular alegró a toda la casa, a Yina no le agradó mucho, pues Ayala empezó su presentación ‘Se la robé y me la robaron’ mientras Yina Calderón no hizo más que hacerse a un lado para no ver la presentación.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la reacción de Yina Calderón?

Por su parte, Marcela Reyes estuvo compartiendo a detalle todo su paso por la casa, incluso compartiendo con Carla Giraldo, a quien le expresó su admiración. Lo que llamó la atención fue que en una de sus historias, saludó a Giovanny Ayala y aprovechó para preguntarle el porqué Yina no cantó sus canciones, a lo que él respondió: “Porque Yina está brava conmigo y está enferma de una muelita” para después reírse junto a Marcela.

¿Qué pasó entre Giovanny Ayala y Yina Calderón?

Es de recordar que la relación entre Yina Calderón y Giovanny Ayala se dio años atrás, pero ha sido cuestionada, ya que Yina Calderón asegura que sí hubo un romance, mientras que el cantante ha asegurado que no en múltiples ocasiones.

De hecho en entrevista con Los 40, dijo que la apreciaba bastante y evito confirmar si realmente pasó algo entre ellos dos. Indicando: “Yina es una mujer berraca, que siempre trata de llamar la atención para sacarle fruto a eso, es una mujer emprendedora. Se rumoró muchísimas cosas, pero en realidad yo creo que fue una estrategia para sacarle jugo a esto y claro que lo hizo.”

Para finalizar enfatizando que fue una amistad corta, que se dio en una Semana Santa y expresó que la respeta y la admira, categorizándola como “una loca muy especial”.