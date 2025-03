Carolina Cruz, de ‘Día a día’, habló del rol que tuvo que aprender obligada y a la fuerza

Carolina Cruz es una exreina de belleza, modelo, presentadora y empresaria, quien logró destacarse en la industria del entretenimiento hace más de 20 años. Si bien, su primera aparición se dio en el Concurso Nacional de Belleza, esto le sirvió de trampolín para llegar a la televisión siendo parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Colombia next top model’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Esto sin dejar de lado, su rol como marcas y también con la fundación en honor a su hijo Salvador y la cual lleva su mismo nombre. Ahora, la presentadora volvió a referirse a algunos detalles sobre su etapa como reina de belleza.

Como es costumbre, los presentadores de ‘Día a día’ suelen recordar los mejores momentos que se vivieron durante la noche anterior en ‘Yo me llamo’, donde la imitadora de Amaia Montero terminó en el suelo al perder el control de sus tacones, donde la serie de comentarios no se hicieron esperar, tanto así que Carolina Cruz habló de este momento en su vida recalcando que no fue lo deseado por ella:

“Me hubiera pasado lo mismo, Caro, porque yo soy malísima para usar tacones. Me tocó aprender a la fuerza, me tocó aprender obligada, manejar los tacones no es tan sencillo. Yo aquí porque vos sabés que después yo me los quito (…) Toca prepararse mucho y en el caso de ella tiene que encontrar unos tacones que sean cómodos, vos sabés que esos que son muy altos, pero tienen plataforma grande, te ayudan mucho a sostener y darte estabilidad (…) Es punta, talón, ay, juemadre, es que yo no me pongo este libro hace 200 años", fueron las declaraciones de Carolina Cruz en conversación con Carolina Soto.

¿Cuántos hermanos tiene Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

Carolina Cruz, de ‘Día a día’ tiene un único hermano, quien es Iván Darío Cruz Osorio, el hombre sería el mayor de la familia, pero decidió enfocarse por la Administración de empresas y aunque en principio estuvo a cargo de la empresa de su hermana, lo cierto es que posteriormente decidió irse de Colombia en compañía de su familia, pues desde hace un tiempo se radicaron en Estados Unidos.