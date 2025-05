La bella sobrina de Carolina Cruz sorprendió a la presentadora con su mensaje en el Día de la Madre

Carolina Cruz es una de las figuras más representativas de Colombia cuando de entretenimiento se habla, la tulueña tuvo sus inicios como reina de belleza y aunque no era lo que deseaba fue el rol que le permitió llegar a la televisión colombiana primero de la mano del Canal RCN y después haciendo parte de Caracol con programas como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y actualmente forma parte de ‘Día a día’.

Su rol como madre lo demuestra siempre que puede, con sus hijos Salvador y Mathias, a quien tuvo junto a su expareja Lincoln Palomeque. En celebración del Día de la Madre, la presentadora estuvo compartiendo con su madre y algunas amigas, de un especial almuerzo, flores y actividades con sus hijos. Por otro lado, Cruz quiso compartir con sus seguidores el sentido mensaje de su sobrina Gabriela, quien le felicitó por el Día de la Madre y le agradeció por también cumplir este rol en su vida.

“Tía, sé que no eres mi mamá, pero has sido como una segunda madre para mí desde que tengo memoria. Me has amado, cuidado, consentido y acompañado como solo una mamá lo haría. Desde pequeña, has sido una figura materna muy especial en mi vida. Y sé que cuando mi mamá no puede estar, tú siempre estarás a mi lado, y eso significa todo para mí”expresó

Adicionalmente, la joven que tiene alrededor de 16 años demostó el profundo amor que tiene por su tía, pero también su admiración: “Soy afortunada, no solo por tener una tía como tú, sino por tener a alguien que es como una segunda mamá. Gracias por tu amor, por tu cariño y por todos los momentos hermosos y que hemos compartido.”

El especial de regalo de Lincoln Palomeque para Carolina Cruz por el Día de la Madre

Lincoln sorprendió a Carolina con un ramo de flores y una especial tarjeta, agradeciendo así por la compañía, el amor y la atención dada a sus hijos, también haciendo que los pequeños sorprendieran a su mamá con el mismo: “Para la mejor mamita del mundo. Con todo nuestro amor, gracias por existir. Te amamos”, se lee en la respectiva tarjeta.

Ante la emoción, Carolina Cruz compartió el sentido detalle en sus redes sociales, donde agregó: “Gracias por tenerlos en mi vida hijos de mi corazón y gracias al papá que se encarga siempre de estos detalles en cada fecha especial Lincoln Palomeque”.

¿A qué destinó viajó Carolina Cruz en Semana Santa?

A propósito de Semana Santa, la presentadora también aprovechó para darse un descanso y viajar a Palmira Valle, mientras que su novio Jamil Farah se encuentra en Curaçao. Por su parte, Carolina Cruz subió una foto en sus historias con traje de baño.

La foto fue frente al espejo, mientras la presentadora muestra su lineal cuerpo con traje de baño rojo. Por otro lado, sus dos pequeños hijos están con su padre Lincoln Palomeque, también de viaje en lo que ser lo que sería la Costa Caribe.