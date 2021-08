“Tuve que sacarlo de la cama de su exnovia”: Carolina Cruz sobre horrible infidelidad

“Tuve que sacarlo de la cama de su exnovia”. Carolina Cruz relató una horrible infidelidad que vivió.

La presentadora se refirió a esta relación en un capítulo de su libro Mi mundo, mis huellas.

“A los 14 años yo creía que había conocido el amor: quería casarme, tener hijos y vivir un cuento de hadas”.

Y continuó: “Me parecía lindo, pero nunca dejaba de ser solo eso, porque era el novio de mi amiga en ese momento. Cuando ellos terminaron, me empezó a llamar más de la cuenta”.

Carolina y este sujeto finalmente comenzaron a tener una relación, y aunque en un comienzo todo fue como un cuento de hadas, cuando él ingresó a la universidad cambió y empezaron las infidelidades.

Una de esas infidelidades fue esta: “Llegué a la discoteca y apenas me bajé del carro me lo encontré a él de frente, cogido de la mano con otra mujer. Sentí que me moría. Pero entré como si nada. Él entró solo y nunca supe qué pasó con ella porque cada uno se quedó en la discoteca por aparte. Le terminé un día, pero al otro ya habíamos vuelto”.

Sin embargo, la peor fue con quien creía su amiga:

“Un día tuve que presenciar una escena horrible al tener que sacarlo de la cama de la casa de su exnovia, la que era mi amiga”.

Además de eso, la famosa también reveló que se volvió agresivo, sobre todo cuando bebía más de la cuenta.

Por eso, ya cansada y sin amor, decidió terminar la relación.

“Él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre del Icetex (que menos mal ya pagué). Decidí dejarlo y hacer mi vida en Bogotá al lado de mi familia y rodeándome de amor y seguridad que era lo que más necesitaba”.