Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, no perdió oportunidad y envió mensaje a Karina García, ¿a favor o en contra?

Carla Giraldo es una de las actrices y presentadores más famosas en Colombia, pues inició su carrera hace más de 20 años siendo la protagonista de ‘Me llaman Lolita’, logrando ganarse el cariño de los televidentes y por ende, construyendo una fuerte amistad con Marcelo Cezán. Si bien, la paisa llevó a cabo diferentes proyectos como ‘MasterChef Celebrity’, ‘Loquito por ti’, ‘Las muñecas de la mafia’, ambas personalidades volvieron a unirse para ser los presentadores de ‘La casa de los famosos’ evidenciando la química, el respeto y el carisma con el que cuentan.

Si bien, esta es la primera temporada en la que Marcelo hace parte, lo cierto es que en esta segunda versión quien llegó con mucha más confianza fue, precisamente, Carla Giraldo, llegando a conectar mucho más con el público y también fue lo que la llevó a seguir presente en el ‘reality’. Pero, más allá de su talento en la pantalla, la paisa se ha destacado por su sinceridad, demostrando así que en medio de chistes suelta una que otra verdad.

La reciente eliminación dejó fuera de la competencia a Karina García, quien regresó al set principal de ‘La casa de los famosos’ para dejar un último mensaje para sus compañeros, donde la molestia y el sarcasmo fue evidente para Yina y ‘La Toxi’, dejando claro que se dio cuenta de todo lo ocurrido. Sin embargo, quien tampoco pasó desapercibida con sus palabras fue Carla Giraldo, que a la hora de despedirle de manera oficial reiteró:

“Ay, ay, ay, esto estuvo buenísimo. No puedo ni reaccionar, quiero saber si has hecho el oso (…) Así es, chao mujer leal (…) Eres hermosa”, fueron las declaraciones expuestas por Carla Giraldo, que generaron risas en redes sociales, teniendo en cuenta que la frase “mujer leal” fue dicha por primera vez por Sofía Avendaño, quien sacó a flote varias de las situaciones de Karina que no la dejaron muy bien ante el público, para que posteriormente la misma frase la utilizara quien fue su amiga durante varios años, Marilyn Oquendo.

¿Cuándo se acabaría ‘La casa de los famosos 2′?

Aunque la información no ha sido confirmación, ‘La casa de los famosos’ llegaría a su fin sobre el 25 de mayo, sin embargo, su cierre duraría unas cuantas semanas más debido al alto número de participantes con el que aún cuenta el programa.