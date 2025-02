Marilyn Oquendo aclaró su relación con Karina García, de ‘La Casa de los Famosos’, tras rumores de amorío

La influencer Marilyn Oquendo se pronunció ante las críticas que ha recibido en redes sociales, donde algunos la señalan de haber tenido una relación sentimental con Karina García, actual participante de ‘La Casa de los Famosos’.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Marilyn Oquendo le lanzó el dinero en la cara a Karina García en ‘La Casa de los Famosos’

El tema tomó fuerza luego de que ambas protagonizaran un tenso momento en el reality de RCN, cuando Marilyn ingresó durante la dinámica de ‘congelados’ y confrontó a Karina, acusándola de “deshonesta” y asegurando sentirse mal por haberle brindado su amistad.

Tras este episodio, los comentarios en contra de Oquendo no se hicieron esperar, y la controversia creció aún más cuando Leonela Calderón, hermana de Yina Calderón, insinuó que Marilyn y Karina habrían mantenido un vínculo amoroso. La especulación fue tan grande que un seguidor se animó a preguntarle directamente a Marilyn sobre el tema, a lo que ella respondió con contundencia.

“Primero que todo, no sé quién es Karen y, segundo, no me gustan las mujeres. Tercero, cualquier persona dice lo que sea por exposición. Se pegó el chisme solo para sobrevivir”, dijo Oquendo, restándole importancia a los rumores. No obstante, también añadió que, en caso de que le gustaran las mujeres, no tendría nada de malo. “¡Que viva el amor, la humanidad! Amémonos todos con todos”, expresó.

La cantante aseguró que, tras su confrontación con Karina en el reality, se sintió mucho mejor y más liberada. “Dije lo que tenía que decir, lo que sentía. Di mi versión de los hechos y, si les soy súper honesta, no le puedo pedir a alguien que entienda las cosas desde una perspectiva diferente cuando está metido en sus razones. También me tiene sin cuidado el hate”, comentó, reafirmando que su felicidad es su prioridad.

Oquendo mencionó que, aunque se siente tranquila y en una gran etapa de su vida, esta situación la ha hecho más vulnerable. Admitió que perder la amistad de Karina fue un golpe difícil, pues realmente la consideraba una persona cercana. Sin embargo, dejó claro que está enfocada en seguir adelante y rodearse de quienes realmente valoren su compañía y su música.