Marlon Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, dedicó unas palabras ante la salida de Karina García, “no es solamente un fandom”

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más conocidos en Colombia, pues en esta segunda temporada han sido varias las celebridades conocidas y por ende, las críticas y el apoyo recibido por parte de los televidentes del Canal RCN, quienes tienen la última palabra en cada una de las eliminaciones.

Como es costumbre, cada ocho días existe un nuevo eliminado en ‘La casa de los famosos’, sin embargo, una de las más recientes sorpresas tuvo que ver, precisamente, con el cambio en las votaciones, las cuales se dieron para eliminar a uno de los famosos, siendo las más votadas Yina Calderón y Karina García, quien tuvo que abandonar la competencia.

Ante el hecho han sido varias las reacciones por parte de los televidentes y quien tampoco dudó en referirse al tema fue Marlon Solórzano, quien sostuvo un amorío con Karina dentro de la competencia que duró solo unas cuantas semanas debido a que Marlon terminó siendo eliminado del ‘reality’.

Si bien, hace pocos días, Solórzano ingresó a ‘La casa de los famosos’ dejando un claro mensaje para Altafulla, quien sostiene un nuevo amorío con Karina, entregándole un peluche de gusano. Pero, ahora, ante la inesperada eliminación de Karina García de la competencia, Marlon no dudó en referirse a este tema a través de sus redes sociales:

“Bueno, me alegra por mi amiga, Yina y qué gran rival fue Karina. La verdad me sorprendió, llegó muy lejos y si ella no se iba este fin de semana ella iba a estar en la final, para que vean que no es todo lo que ustedes dicen, hay mucho público en Colombia, no es solamente un fandom, es toda Colombia, momento crucial acá en la casa”, fueron las declaraciones que añadió Marlon Solórzano de ‘La casa de los famosos’.