Mariana Zapata se sacó la ‘espinita’ con su examiga Karina García tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, definió recientemente a las celebridades que harán parte del esperado Top 9 de la competición, grupo del que no hará parte Karina García luego de ser eliminada. Tras este suceso fueron muchas las figuras que salieron a hablar del tema, dentro de ellas la influencer Mariana Zapata, con quien García tiene una declarada enemistad por unas polémicas declaraciones.

PUBLICIDAD

Previo a que se conociera el listado de los y las concursantes que entrarían al reality, hubo una etapa de votaciones en las que los colombianos definían el nombre de algunos de quienes estarían 24/7 en el set de ‘Nuestra Tele’, algo que Zapata no pudo concretar.

Que no se lo cuenten en la calle 📱🟢>>> Marlon Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, dedicó unas palabras ante la salida de Karina García, “no es solamente un fandom”

Mariana Zapata.

Ya con el inicio de la competencia y con Karina como una de las más opcionadas a quitarle la corona a Karen Sevillano, fueron muchas las declaraciones que García emitió y que generaron tremenda conversación digital, dentro de ellas una en la que ella aseguraba que junto a Mariana habrían tenido una relación con el cantante de reguetón Blessd, conocido como ‘El Bendito’, algo que Mariana salió a desmentir y que aún le generaba indignación.

Ya conocida la eliminación de García de LCDLF2 y con su etiqueta siendo tendencia en todo internet, Zapata decidió hacer un ‘live’ en TikTok, en el que dejó claro si hizo o no una campaña de desprestigio en contra de Karina.

“A mí me dolió demasiado, porque cuando yo salí a hablar en ese pódcast a mí me dijeron, y las personas me decían que Karina era la que le había dicho a Yina que hablaran del tema, es decir, ella no habló públicamente del tema pero ella mandó a Yina a que lo hiciera. Eso a mí me dolió mucho, porque ella sabía que yo estaba esperando entrar a LCDLF, eso fue una campaña de desprestigio. (...) Yo quiero que la gente entienda que yo salí a dar mi versión porque me vi obligada”, expresó Zapata.

Mr. Stiven reveló que Jorgito Guayaco se puso ‘hot’ cuando le presentó a Mariana Zapata.

“A mí me hicieron una campaña de desprestigio y todos se me vinieron en contra. (...) En mi semana de votaciones Melissa Gate fue la única que me ayudó a buscar votos. (...) Yo quiero que Melissa Gane, por agradecimiento, ella siempre va a contar con mi apoyo porque ella estuvo cuando el mundo se me vino encima. (...) Ninguna persona merece ser atacada y recibir humillaciones como lo que le pasó a Karina. (...) Fueron cuatro años de amistad donde éramos uña y mugre”, añadió la pareja de Mr.Steven.