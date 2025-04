Aclaran situación de La Toxi Costeña en ‘La casa de los famosos Colombia’ ante estafas en las redes sociales

La Toxi Costeña es una de las participantes más fuertes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’, pues con su personalidad explosiva, nobleza, entereza y sus reclamos frontales ha sabido cómo ganarse el respeto de los televidentes que la tienen como una de las favoritas de la actual temporada.

Sin embargo, su equipo de trabajo ha tenido que salir a aclarar algunas situaciones que se han hecho presente en las redes sociales en las que algunas personas han estado pidiendo dinero y ropa para enviarle.

“Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de La Toxi Costeña. Todo está super bien, no está pasando nada malo. Solo están malinterpretando las cosas. Hay gente haciendo recolectas y pidiendo dinero a través de as redes para comprarle ropa supuestamente a La Toxi. Por favor no se dejen engañar que, si en estos momentos necesitamos alguna cosa, se los hacemos saber”, se lee en el comunicado.

En el texto publicado en las historias de Instagram de La Toxi Costeña se precisó que en una situación similar sería el mismo canal RCN el que les haga saber a ellos como equipo de trabajo de la creadora de contenido. Al tiempo que indicaron que hay gente queriendo tener protagonismo en las redes sociales sobre el tema por lo que se sugirió tener cuidado.

“No se dejen engañar de la gente en redes. En qué mente les cabe que los hijos de una participante de uno los realities más visto en Colombia, en estos momentos, van a pasar trabajo. Esto abre muchas puertas y las ayudas nunca faltan gracias a Dios”, se lee en otra de las publicaciones.