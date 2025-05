Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, no aguantó las lágrimas ante inesperado regalo, “Divino”

Melina Ramírez es una reconocida presentadora y modelo colombiana. Inició su carrera en el mundo del modelaje y en 2011 fue elegida Señorita Valle. En su trayectoria en televisión, Melina ha destacado como presentadora en diversos programas como la sección deportiva de Noticias RCN, el reality ‘Sueño Fútbol’, ‘El Desafío’, ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, y actualmente es una de las presentadoras del exitoso programa de imitación musical ‘Yo Me Llamo’ de Caracol Televisión.

La presentadora en varias ocasiones ha dado de que hablar durante su participación de ‘Yo me llamo’, sin embargo, más allá de la pantalla también se ha destacado a través de sus redes sociales, encargándose así de compartir varios detalles de su vida y por supuesto, de su pequeño, Salvador, quien es lo más importante para ella y fue fruto de su pasada relación con Mateo Carvajal.

Ahora, ante el mes del Día de la Madre, las sorpresas han estado más que presentes y si bien, Salvador ya había sorprendido a su mamá con un regalo, la presentadora de ‘Yo me llamo’ estuvo haciendo parte de la más reciente transmisión de ‘Día a día’, donde los presentadores le tenían un regalo especial, tratándose precisamente de un audio de su hijo.

“Eres la mejor mamá del mundo, me siento feliz de ser tu hijo. Te amo”, agregó Salvador, pero mientras que escuchaba el corto mensaje del menor, las lágrimas fueron inevitables en Melina Ramírez apuntando: “Divino, gracias”.

¿Quién es la hermana de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ no solo ha sabido destacarse en la televisión, sino también en las redes sociales, donde actualmente alcanza los más de 5 millones de seguidores, encargándose de compartir varios de los mejores que vive en compañía de su familia, sin embargo, su hermana es una de las personalidades a las que menos suele mostrar. Se trata de Carolina Ramírez, quien sería mayor que Melina, pero no suele ser tan activa por medio de sus redes sociales, pues preferiría mantener un bajo perfil.