Melina Ramírez trató de “mentiroso” a un jurado de ‘Yo me llamo’; la presentadora no se guardó nada

‘Yo me llamo’ es un programa de imitación que temporada tras temporada se ha encargado de llevarles a los televidentes el talento a musical de todo un grupo de imitadores, buscando a llegar ser el doble de su artista favorito, bajo las declaraciones del equipo de jurados como lo son Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, además de las dos queridas presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Amparo Grisales ‘le cantó la tabla’ al nuevo jurado de ‘Yo me llamo’, “cállate, estoy hablando yo”

Una de las sorpresas para esta décima temporada de ‘Yo me llamo’ tuvo que ver con la salida de Carlos Calero, quien hizo parte de la misma durante varias versiones, sin embargo, por otros compromisos terminó haciendo una pausa en este ‘reality’. A pesar de ello, el público ha aplaudido el rol que cumplen tanto Melina como Laura en cada una de las transmisiones del programa.

Ahora, con la llegada del nuevo jurado, como lo es Aurelio Cheveroni, los acercamientos entre él y las presentadoras no han faltado, donde el lobo ha destacado su belleza. Sin embargo, en medio de las risas, las contundentes palabras tampoco han faltado.

Pues durante una entrevista para ‘The Suso’s show’, Aurelio se refirió tanto a Melina como a Laura, asegurando que las dos le “pegaron una arrastrada, me cogieron, me abrazaron y me apapacharon. Obvio al mismo tiempo (se han besado) así, de lengua. Me arrancaron la lengua, ahora me toca esto”. Pero, ante la visibilización del video, quien no guardó silencio fue Melina Ramírez, quien reiteró: “Mentiroso”, agregando algunos emojis de risas.

Lo cierto es que la buena relación de Aurelio ha sido más que evidente con los jurados y por supuesto, con las presentadoras, tanto así que el público le ha pedido a Caracol Televisión que el lobo siga como jurado en cada una de las próximas temporadas del ‘reality’.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor, quien ha hecho parte de producciones como ‘La traicionera’, ‘La ley secreta’, ‘A corazón abierto’, entre otras. Sin dejar de lado, que desde hace algún tiempo ha adelantado su rol como cantante y ahora llega a formar parte de ‘Hombres a la plancha’ en compañía de otras figuras.