Carla Giraldo tuvo que advertir a los famosos por el fuerte vocabulario que están usando dentro del reality

Una noche más de gala en ‘La Casa de los Famosos’, en la que las tensiones por el top 10 cada vez aumenten y el objetivo dentro de la casa ha sido Karina García, por varios factores. Uno de ellos y el que explotó el disgusto dentro del reality, fue que la modelo al parecer tendría relaciones sexuales en el cuarto fuego, en presencia de sus compañeros. No obstante, son más las razones que se suman en contra de García, al igual que en el programa, en redes los internautas se encuentran en guerra con tal de defender a sus favoritos en votaciones.

PUBLICIDAD

Esta noche antes de iniciar el capítulo, Karina volvió a discutir con Yina Calderón porque estaba hablando ante una cámara pidiendo ayuda a sus seguidores, en ese momento Calderón empezó a atacarla y a decirle que no dijera mentiras. Esto porque García ha dicho que sus compañeros están haciendo campaña para que ella sea la eliminada, pero en el día también se peleó con Mateo, Melissa y la Toxicosteña.

Con Melissa porque estaba negando que ella le tiró a Mateo y nunca le hizo nada, por lo que ella le recordó lo que le ha hecho directamente y las razones por las que quiere que se vaya. En redes el fandom de Karina le está pidiendo que hagan algo al respecto, porque no es justo que reciba tanto odio y que les preocupa cuando salga de la casa, todo lo que encontrará en redes.

El mensaje de Carla y el Jefe a los Famosos por sus faltas de respeto

Al iniciar el programa, Marcelo y Carla les informaron que El Jefe les tenía un anuncio, en el que les dijo: “Famosos, ustedes están siendo observados las 24 horas del día. Les recuerdo que deben moderar sus lenguajes en las diferentes situaciones de su convivencia o abran consecuencias”.

Posteriormente, Carla les pidió tratarse con un poco más cariño y que no había necesidad de quererse para poder dar su punto de vista: “No necesitamos alzar la voz para ser escuchados y esto lo he aprendido yo a través de los golpes, no se los digo porque yo sea alguien para darles un consejo a ustedes. Yo también estuve en un programa y me toco muy duro chicos, no es fácil estar ahí donde ustedes, no es fácil ser juzgado (...) Nos toca aprender a las buenas o las malas.”