Carla Giraldo se refirió a Liss Pereira y su enemistad en MasterChef: “no hubo perdón que valiera”

Carla Giraldo es reconocida actriz colombiana, dejó una huella imborrable en MasterChef Celebrity 2021 al ser la ganadora. Desde el inicio, su personalidad arrolladora y sin filtros la convirtió en un personaje central del programa. Su habilidad en la cocina fue una sorpresa para muchos, demostrando una gran capacidad de aprendizaje y una creatividad notable a la hora de enfrentarse a los retos culinarios.

PUBLICIDAD

Puede leer: Carla Giraldo reveló quiénes son sus favoritos de ‘La Casa de los Famosos’

A lo largo de la competencia, Carla experimentó una montaña rusa de emociones, desde la frustración por los errores hasta la euforia de los logros, mostrando una faceta vulnerable y apasionada que conectó con el público. Su relación con otros participantes fue, sin duda, uno de los focos de atención, generando tanto momentos de complicidad como intensas rivalidades, una de ellas fue con la comediante, Liss Pereira.

Giraldo pasó por el formato de entrevistas, ‘La sala de Laura Acuña’ donde recordó el momento más tensionante que tuvieron, pero también resaltó la personalidad tan similar que tienen.

“Liss hacía platos espectaculares y se convirtió en la protagonista y yo la antagonista, pero era un juego. Cuando ambas tuvimos una discusión en el balcón fue porque estaban haciendo trampa, a mí no me gusta la trampa, y me volteó y le digo a Liz que sus amigos estaban haciendo trampa abajo y buh, me fusila.” Indicó Santiago

Carla reconoció que no le dijo las cosas de la manera adecuada, sino que solo se dejó llevar, indicando que no hubo disculpas que valieran, no hubo perdón que valiera y que fracturó su relación.

Posteriormente, Carla cree que su grupo de amigas influyó bastante para crear esta tensión y que ellas no hablaban mal de ninguno de los participantes de aquella temporada.

El Secreto que reveló Carla del Chef Jorge Rausch

El famoso chef y jurado del reality de cocina, compartieron un video al lado de Carla Giraldo, donde se le ve con la tradicional camiseta del reality. En esta Carla empieza contando que “Jorge hace un sudadito pero lo hace todo por aparte, con el pollo que lo pone así primero y lo sella y lo dora.” A lo que el chef respondió que un buen sudado se debe preparar así, porque le parece horrible que en el caso del pollo quede con un color blanco.