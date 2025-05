Jenny López, novia de Jhonny Rivera , le contestó a ‘hater´que la criticó por repetir ropa

‘El rey del pueblo’, así distinguen al cantante Jhonny Rivera en el género popular, hombre que el próximo 3 de mayo cumplirá uno de sus máximos sueños, presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, concierto en el que estará presente en tarima su joven novia, mujer que recientemente le contestó a un detractor que la criticó por el hecho de que repita constantemente sus prendas de vestir.

PUBLICIDAD

Todo lo relacionado con el corazón del intérprete de ‘Empecemos de cero’, ha dado de qué hablar constantemente en las redes sociales, empezando por el hecho de que a muchos de sus ‘haters’ no les cabe en la cabeza el hecho de que tenga una relación respetuosa y amistosa con la madre de su hijo Andy, Luz Galeano.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jhonny Rivera le dio clases a Caracol de cómo darle un buen premio a sus televidentes

Jhonny Rivera Instagram: Jhonny Rivera

Pero esto no queda allí, ya que, cuando el pereirano decidió darle una nueva oportunidad al corazón, le llovieron críticas a él y a su joven novia Jenny López, ‘pullas’ basadas en la diferencia en edad entre ambos, ya que se llevan casi 30 calendarios por delante.

A pesar de esto y de fuertes afirmaciones en redes que indican que Jenny “solo lo quiere por el dinero”, ambos siguen su idilio con gran amor, pero esto no le ha impedido a la caucana seguir recibiendo malos comentarios, uno de ellos el que quisieron hacerla sentir mal por como administra la ropa de su armario para sus presentaciones.

“Si repito ropa, ja, ja, ja, para eso es. Solo que trato de combinar una prenda de diferentes maneras para que se vea el outfit diferente”, fueron las palabras de la artista que días atras fue defendida por su amor, de una mujer que no quería que ella estuviera en su concierto en la capital colombiana, a lo que Jhonny contestó:

Jenny López Instagram

“Jenny va a cantar una canción allá. ¿Qué puedo hacer? Devolverle el dinero, esa es una opción si de pronto le incomoda, eso es lo único que yo puedo hacer. Como no darle la oportunidad a mi pareja en ese sitio tan majestuoso y tan bonito sería muy frustrante para ella, y sería muy triste para mí no darle esa oportunidad. Entonces podemos hacer así, me habla por el interno y yo le devuelvo la ‘plata’“.