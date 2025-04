Jhonny Rivera preocupó a fans que van a ir a verlo al Movistar Arena de Bogotá, por situación que afecta su salud

‘Mi decisión’, ‘Te extraño’, ‘Comprendí que te perdí‘, ‘El Intenso’ y ‘El Pegao’, son algunas de las canciones de Jhonny Rivera a las que muchos de los fanáticos del popular consideran himnos, temas que lo tienen a pocos días de cumplir uno de sus más grandes sueños, cantarle a sus seguidores en el Movistar Arena de Bogotá. Aunque no todo es alegría para el pereirano, ya que recientemente pidió ayuda en redes por un delicado problema que enfrenta y que puede llegar a afectar gravemente su salud.

PUBLICIDAD

El próximo sábado 3 de mayo será uno de los días más importantes en la vida de Rivera, ya que completó un ‘sold out’ en este importante escenario de la capital colombiana; mérito que muchos de sus detractores han querido opacar, criticándole el hecho de que su novia, Jenny López, también dará un recital allí. Ante estas críticas, el papá de Andy Rivera, les mandó las siguientes palabras a quienes están inconformes.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> “Casi me muero”: Jhonny Rivera contó sobre el accidente que sufrió y afectó su salud

Jhonny Rivera - Jenny López Instagram

“Jenny va a cantar una canción allá. ¿Qué puedo hacer? Devolverle el dinero, esa es una opción si de pronto le incomoda, eso es lo único que yo puedo hacer. Como no darle la oportunidad a mi pareja en ese sitio tan majestuoso y tan bonito", manifestó días atrás en su cuenta de Instagram, donde acumula 3,6 millones de seguidores, misma plataforma en la que pidió consejos urgentes para poder conciliar el sueño.

“Denme consejos para dormir bien, yo duermo muy poco; no quiere decir que no duerma, pero no es lo que debería, me despierto muchas veces en la noche y no me quiero medicar. Sé que hay pastas para eso, pero generan adicción, entonces estoy buscando a alguien que tenga la fórmula mágica; porque esos audios que recomiendan para dormir ya me los aprendí de memoria todos, los escucho y no me duermo. Necesito tranquilizar mi mente, decirle a mi mente que todo está bien, que esté tranquilo y me disfrute el Movistar”, fueron las palabras de Jhonny que dejaron preocupados a muchos de sus fans.