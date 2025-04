Jhonny Rivera le dio clases a Caracol de cómo darle un buen premio a sus televidentes

El risaraldense Jhonny Rivera no deja de sorprender a sus seguidores con las muestras de cariño y respeto que tiene hacia ellos, más allá de los micrófonos y las tarimas. Muestra de esto fue el noble gesto que tuvo con una ‘escobita’ de Medellín que había perdido un premio en ‘Día a Día’, formato en el que estaban entrevistándolo a él y a su hijo Andy.

Jhonny y su ‘retoño’ están que no caben de la dicha por las bendiciones que están llegando a sus vidas, dentro de ellas el lanzamiento de la nueva versión del tema ‘Comprendí que te perdí’; y el inicio de la cuenta regresiva para la presentación del intérprete de ‘El Intenso’ en el Movistar Arena de Bogotá.

Andy y Jhonny Rivera Tomado de: @jhonny_rivera

Ante este magno evento que se dará el próximo 3 de mayo y que tendrá una segunda fecha en septiembre, los cantantes decidieron hacer una gira de medios en la que visitaron el matutino de Caracol que es presentado por Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero.

En medio de la entrevista que le estaban realizando, estos artistas fueron testigos de una de las dinámicas que se realzan en el audiovisual en la que le proponen a ciudadanos a participar de un juego para ganarse un televisor.

Justamente una empleada de la empresa de aseo de la capital de la montaña, Emvarias, participó en el juego, con la mala fortuna que no pudo ganar, pero a pesar de esto, Jhonny y Andy le prometieron que ellos le iban a dar el electrodoméstico que no pudo ganar. Pero esto no quedó allí, ya que padre e hijo decidieron sumarle algo más al premio, una pequeña sorpresa por pate del vallenatero Hebert Vargas. Todo esto quedó evidenciado en un vídeo que se volvió viral rápidamente y que fue posteado en el perfil de Jhonny donde acumula 3,6 millones de seguidores.

“Son seres demasiado bellos”, “Se les nota la humildad”, “Definitivamente Jhonny tiene un gran corazón”, “Ella no quería el TV, ella quería la foto”, “Ustedes solo se merecen cosas bonitas”, y “Los corazones buenos Dios los recompensa”, fueron algunas de las reacciones en el clip.