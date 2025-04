Jhonny Rivera se sometió a delicado procedimiento estético en su rostro a solo días de su concierto en Bogotá

‘El Rey del Pueblo’, así conocen al cantante risaraldense Jhonny Rivera en Colombia, artista que vive en la actualidad uno de los momentos más emotivos de su carrera, ya que se va a presentar en uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena de Bogotá . Esta presentación lo tiene tan entusiasmado que el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’ decidió someterse de emergencia a un tratamiento estético.

El próximo sábado 3 de mayo quedará plasmado en el calendario como uno de los días más importantes en la vida de Rivera; a pesar de que algunos de sus detractores quieren opacarle la sonrisa por el hecho de que no están de acuerdo con que su pareja, Jenny López, cante en la presentación. Ante esta crítica, el nacido en Pereira le mandó un contundente mensaje a quienes no están de acuerdo con la oportunidad que le va a dar a su alma gemela.

Jhonny Rivera - Jenny López Instagram

“Jenny va a cantar una canción allá. ¿Qué puedo hacer? Devolverle el dinero, esa es una opción si de pronto le incomoda, eso es lo único que yo puedo hacer. Como no darle la oportunidad a mi pareja en ese sitio tan majestuoso y tan bonito sería muy frustrante para ella, y sería muy triste para mí no darle esa oportunidad. Entonces podemos hacer así, me habla por el interno y yo le devuelvo la ‘plata’“, manifestó Rivera mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 3,6 millones de seguidores.

Justamente esta plataforma fue usada por el papá del reguetonero Andy Rivera, para mostrarle a los que compraron la boleta que hizo una costosa inversión para hacerse unos retoques estéticos; y para ello fue donde su especialista de confianza, Omar Torres, experto en diseño de sonrisa, bichectomía, bótox, ácido hialurónico, hilos tensores y aumento de labios. Aunque no reveló lo que iba a hacer el cantante, sí mostró un video al respecto.