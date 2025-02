Amparo Grisales criticó la sinceridad de César Escola y Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’ ante la belleza de las mujeres

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento con mayor trayectoria dentro de Caracol Televisión, ya que lleva 10 años siendo parte de las noches colombianas, contando con todo un grupo de imitadores, quienes llegan a mostrar su talento, teniendo como base a su artista favorito, donde el equipo de jurados tendrán la última decisión, siendo conformado por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales, quien recientemente criticó la sinceridad de César Escola y Rey Ruiz en ‘Yo me llamo’ ante la belleza de las mujeres.

Durante la noche del 12 de febrero fueron varios los participantes que llegaron a mostrar su talento, entre ellos Rey Ruiz, Luis Alfonso, John Alex Castaño, Marisela y demás imitadores. Sin embargo, con la presentación de Marisela, las diferentes declaraciones no se hicieron esperar, donde los tres jurados estuvieron de acuerdo en que no fue su mejor presentación, quedando así en la cuerda floja, ya que cada noche sale un participante.

Pero, después de ello, las palabras por parte de Amparo no se hicieron esperar, para quienes estaban presentes en el set de ‘Yo me llamo’ pidiéndoles en tono jocoso que se despertaran: “¿Y ustedes, qué, cantaron la canción o se durmieron? Yo los vi durmiendo a varios ahí, no sean hipócritas, aquí tienen que ser sinceros, no digan eso por quedar bien, que igual no los están viendo (…) Las mujeres somos más frenteras, las mujeres somos más sinceras, las mujeres no nos vamos por los lados. Ustedes siempre son, ‘ay, si ven, está muy bonita, pero tal vez, quién sabe’. Nosotras no, venga a ver tenga, tenga y tenga".

Ante las declaraciones de ‘La Diva’, Rey aseguró que para él Amparo terminaba siendo muy ruda, mientras que la actriz no se quedó callada y aseguró que decir la verdad no es ser rudo, situación, por la que, según ella, la han juzgado en varias ocasiones: “La verdad no le gusta a la gente”, mientras que Escola guardó silencio, pero sus diferentes reacciones fueron protagonistas.