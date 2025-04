Mónica Jaramillo de Noticias RCN reveló detalles de la dura ‘tusa’ que vivió tras el fin de su matrimonio

La antioqueña Mónica Jaramillo es una de las periodistas más destacadas en Colombia, debido a que en su trayectoria ha pasado por varias de las casas editoriales más importantes del país como RCN, Caracol y Canal Uno. Pero más allá de su talento frente a las cámaras, en las últimas semanas su vida sentimental ha estado en boca de muchos tras mostrar el rostro de su nuevo amor; justamente la presentadora de ‘Nuestra Tele’, abrió su corazón y habló de cómo supero su ruptura con su exesposo.

Más de una década de idilio fue la que vivió Jaramillo junto al reconocido empresario Luis Eduardo Valencia, hombre con el que trajo al mundo a su hijo Joaquín; niño por el que mantienen una relación amistosa en procura de brindarle lo mejor para su educación y crianza.

Tras esta ruptura, Mónica decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera y aceptar la propuesta del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, para hacer parte del informativo, junto a otros talentos como Caterine Ibargüen, Santiago González y Dominica Duque, ‘combo’ que se ha encargado de presentar la emisión de las 7:00 p.m desde hace varios meses.

El tiempo ha pasado y Mónica decidió darle una nueva oportunidad al corazón con un hombre que responde al nombre de Juan Pablo Torres. Pero antes de ello enfrentó una dura etapa en la que se “autoengañó” con sus sentimientos y así lo hizo saber en entrevista con ‘La Lupa Pódcast’.

“Yo decidí que el amor no existía. Yo dije, el amor como no lo imaginamos de pareja no existe, yo decía que el amor es la construcción de alguien, es lo que llegas a sentir. Pero el amor de pareja, de fantasía, de querer estar para siempre al lado de alguien, ya había comprobado que no era, que no existía. Yo maté el amor y ese fue mi mecanismo de defensa”, expresó Jaramillo.

“Salí con un par de personas, pero desde el principio sabía que no iba a pasar nada, yo ya estaba sola, ya me había casado, tuve hijos y soy independiente. (...) No me veía en pareja y cometí errores, uno se autoengaña y pensaba que quien se me acercara tenía que ser alguien que no buscara algo serio. (...) No quería que me vieran y que después terminara metida en una relación en la que no quería estar”, añadió.