“Me conmovió el alma”, Mónica Jaramillo después de hacer presencia en la despedida del papa Francisco

Mónica Jaramillo es una reconocida periodista colombiana, que ha desarrollado una destacada trayectoria en diversos medios de comunicación del país. Uno de sus trabajos más destacados fue en el noticiero de Noticias Caracol, donde se convirtió en una de las presentadoras más queridas por el público. Sin embargo, su talento la ha llevado a explorar otros ámbitos dentro del mundo de la comunicación, como ser directora de la revista Fucsia, del grupo Semana. Posteriormente, volvió a la televisión por medio del canal RCN, primero en deportes y ahora en la emisión de noticias de las 7:00 pm.

La labor de Jaramillo la llevó a estar presente en uno de los momentos más importantes de la historia, se trató de la ceremonia de despedida del Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril a los 88 años. Esta se llevó a cabo el pasado sábado en la Plaza de San Pedro, lugar en el que más de 200.000 personas, entre fieles y dignatarios internacionales, se congregaron en el corazón del Vaticano para rendir homenaje al Máximo Pontífice.

Hace unas horas, la periodista dedico un post a esta experiencia que catalogó como un privilegio desde el ámbito profesional, pero también desde la fe. En él mostraba algunas imágenes del viaje, entre ellas una credencial como periodista del canal RCN, al respecto sus colegas y amigos cercanos no dudaron en expresar su orgullo y felicitar a Jaramillo por su trabajo.

“Me has tocado de muchas amaneras. Así es la vida, donde menos esperas y cuando menos lo esperas. La muerte del papa me conmovió el alma. Ha sido un privilegio estar allí, desde la fe. Y ha sido un enorme desafío desde lo profesional.” Fueron las palabras de Mónica, que también expresó que el canal y su compañero de set José Manuel Acevedo son una bendición para ella.

¿De qué murió el papa Francisco?

El Vaticano confirmó que la salud del Papa Francisco había sufrido un empeoramiento tras ser diagnosticado con neumonía bilateral, complicando su cuadro clínico. El pontífice, de 88 años, fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma debido a una infección polimicrobiana. Los médicos determinaron que el tratamiento debía ser intensificado debido a la aparición de la nueva afección respiratoria.

El comunicado oficial del Vaticano detalló que una tomografía computarizada realizada al Santo Padre había revelado la presencia de la neumonía bilateral. Frente a esto, el papa tuvo que ser sometido a terapia farmacológica adicional.

“La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió esta tarde el Santo Padre, (...) demostró la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional”, decía el informe del Vaticano.