Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’, confesó lo difícil que fue asimilar la separación de sus padres

‘MasterChef Celebrity’ lleva más de cinco temporadas siendo parte del Canal RCN, por ende, reuniendo a todo un grupo de famosos, quienes salen de sus acostumbradas obligaciones para así mostrar sus habilidades en la cocina. Durante la más reciente temporada, quien se terminó destacando fue Dominica Duque, que ahora es la presentadora de Noticias RCN y pareja de Alejandro Estrada.

A pesar de que Dominica no se llevó el premio mayor en ‘MasterChef Celebrity’, lo cierto es que su participación en el mencionado ‘reality’ le abrió las puertas para cumplir el sueño que tuvo siendo tan sola una niña como lo fue ser presentadora de la sección de entretenimiento del Canal RCN.

Si bien, este rol lo lleva a cabo ya desde hace varios meses, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ estuvo haciendo parte de una de las secciones del programa ‘Buen día, Colombia’ en compañía de Ana Karina Soto, donde se refirió a la separación de sus padres, la cual se dio, al parecer, en su adolescencia.

“Me dio bastante, bastante, me pegó fuerte. Pero, nada ya como que hoy, uno acepta que esa es su familia y uno puede tener una bonita relación con todos, aunque no siempre compartan el mismo espacio (…) Mi mamá tiene una filosofía de vida que ojalá que yo la pueda imitar en la mitad. Ella siempre le ve el lado bonito a las cosas, ella no se rinde", añadió Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’.

Cabe resaltar que debido a sus diferentes compromisos laborales, Dominica se encuentra radicada en Bogotá, pero todo indicaría, que el resto de su familia residiría en Medellín, ciudad en la que nació y creció, visitando constantemente este territorio para así estar cerca de sus seres queridos.

¿Quién es el hermano de Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’?

El hermano de Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’ es Matías Duque, ambos nacieron en Medellín y para el año 2018 se graduó de la Universidad Zamorano de Colombia, mencionada institución ofrece una amplia oferta académica enfocada en el desarrollo profesional de Ingeniería en Agronomía, ingeniería en Agroindustria Alimentaria, ingeniería en Ambiente y Desarrollo e ingeniería en Agronegocios, siendo una de estas carreras la elegida por el hombre.

