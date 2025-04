“Yo no me lo merezco”: Karina García, de ‘La casa de los famosos’, no se quedó callada y enfrentó a Yina Calderón

‘La casa de los famosos’ en su segunda temporada está siendo transmitido a través del Canal RCN, contando así con nuevos famosos quienes han sacado a flote sus personalidades, entre molestias, diferencias, amoríos y amistades. Sin embargo, para varios de los televidentes a quien le ha tocado más duro ha sido a Karina García y ahora más luego de una aparente traición por parte de quien era su amiga, Yina Calderón.

Hace pocos días, los televidentes se pusieron de largo de Karina García, luego de que Yina Calderón asegurara que solo está jugando por ella y que incluso le habría pedido a Altafulla que la salvara: "Tú solo piensas en ti y no piensas en nadie más, porque solo te importas tú. Todas pensamos lo mismo. Yo tenía que nominar a una de fuego, y no iba a nominar a la ‘Toxica’, ni a Leidy, ni a Camilo, ni a Emiro, ni a Melissa. Y aunque no son mis mejores amigos, juegan con el corazón, no con la ambición. Tú estás jugando con ambición Karina, y de esa forma no vas a llegar lejos. Y si me tengo que ir por eso, tú verás".

A pesar de que después de este momento se distanciaron, tras la fuerte pelea entre Yina y ‘La Jessu’, Karina terminó involucrándose en ella, buscando que esta situación no pasara a mayores para posteriormente tener una conversación bastante seria con la influencer:

“Yo lo único que quería era estar aquí, para mí no ha sido fácil, jamás imaginé que me iba a tocar duro, que piensen lo que se les dé la gana, ya no me importa, yo sé que lo que siente es real, estamos acá y nos apoyamos en los momentos difíciles, pero por favor tienes que dejar de ser tan cruda conmigo porque no me lo merezco, con otra gente no tanto (…)

A veces uno no se da cuenta de quién tiene al lado, antes yo soy un alma de Dios que todavía confío en las amigas (…) Amiga, acá siempre que pasa algo con ‘La toxi’, con Lady, lo hablamos, nos acercamos, amiga, o sea esa manera de juzgarme a mí tan duro por cositas acumuladas que empezaron, simplemente no te quiero escuchar, no te quiero cerca de mí y ya, con ellas nunca pasó, ¿por qué conmigo si Yina?, ¿por qué conmigo, amiga? Yo no me lo merezco y eso fue lo que más me dolió y para finalizar a mí no me dio dolió estar en la placa, a mí lo que me dolió fue la manera".

¿Por qué Karina García, de ‘La casa de los famosos’ está siendo investigada?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ estaría siendo investigada por “contenido de publicidad de juegos de suerte y azar de plata, formas ilegales, no autorizadas en Colombia”. La multa estría en $70.000 millones de pesos colombianos. Cabe resaltar que también mencionan nombres como ‘La liendra’, Yeferson Cossio y ‘Epa Colombia’.