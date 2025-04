Yina Calderón calificó a Karina como “basura de persona” en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Luego de la nominación de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la gala 88 Karina García quedó en placa de nominados, luego que sacó el poder del intercambio con el que salvó a Lady Tabares por un momento, ya que luego fue nominada por el público.

PUBLICIDAD

Lea también: Nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tras entrega de poderes

Sin embargo, el detonante que dejó a Karina García destrozada tras la expulsión temporal de Altafulla es cuando se sentó a hablar con sus Chicas Fuego, conformadas por Yina Calderón, La Toxi Costeña y Lady Tabares. Pero en ese momento Yina Calderón estalló contra ella y la dejó sola.

Ahora, durante horas de la convivencia del día 89 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Karina García sostuvo una conversación con Yina Calderón en la que la DJ le dejó las cosas claras.

“Mira, Karina. Puedes aclarar lo que quieras, no quiero escucharte más. Sabes qué es lo que pasa conmigo. Yo ya en ti veo a una mujer calculadora, una mujer que le gusta solo para ella, que no le importa pasar por encima del que quiera”, dijo Yina Calderón.

Luego se refirió a la petición que Karina García le dijo a Altafulla durante la prueba de presupuesto, que no es más que protección, y le recordó su actitud el día que perdió la prueba de líder, luego de haber sido declarada ganadora.

“Sabes cuando llorar, Karina, sabes cómo mirar, sabes cómo hablar, sabes todo Karina ¡Eres terrible! Y yo no quiero tener una persona así en la vida, y esta vez es decisiva, y yo si te voy a dar el consejo: cambia Karina. No te quiero escuchar más y no te quiero ver cerca de mí. Este juego no se lo va a ganar el que tenga la mejor estrategia. La vida ya sabe quién se lo va a ganar. Ojalá la vida te dé el premio, fui tu amiga hasta que pillé tus intenciones. Llora para que la cámara te crea, yo ya no te creo nada”, dijo Yina Calderón.

PUBLICIDAD

Luego se sentaron a hablar Yina Calderón, La Toxi Costeña y Lady Tabares quien dijo que la tienen sin cuidado y que ha perdido gente valiosa en su vida, y Karina es “una más una menos”.

Ante esto Yina Calderón reiteró que le pidió que no se le acercase más y agregó la frase que no le dijo “Me faltó decirle usted es una basura de persona”. Indicó que fue su amiga hasta ayer, y que querer ser el centro de atención es el motivo por el que se ha quedado sin amigas, y no por envidia como ha indicado Karina en otras oportunidades.