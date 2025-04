Paola Jara recibió sorpresiva condecoración en ‘Día a día’ y no por su rol como cantante

Caracol Televisión hace más de dos décadas cuenta con un querido programa matutino como lo es ‘Día a día’ que se ha encargado de alegrar las mañanas de los televidentes durante los cinco días de la semana, contando con diferentes invitados y una de las recientemente fue Paola Jara, quien reconocido un sorpresivo reconocimiento por parte de los presentadores Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas.

Durante la transmisión de este 23 de abril, las principales invitadas fueron tres artistas de música popular, como lo son Francy, Arelys Henao y Paola Jara, ante el estreno de su canción ‘Entre tres’ que estaría principalmente dedicada a los hombres, además de hablar del mencionado tema, también las cantantes tuvieron tiempo para referirse a algunos detalles de sus vidas.

Sin dejar de lado, que hasta tuvieron tiempo para cocinar, por supuesto, de la mano del chef del programa de entretenimiento, Juan Diego Vanegas, la encargada de realizar su respectiva receta fue Paola Jara, preparando uno de sus platos favoritos y el que más críticas le ha generado como lo es el sudado de pollo.

“Estoy recibiendo solo instrucciones, Juanito. Pero, estoy aprendiendo a hacer un sudadito diferente, este es como un sudado valluno, cierto”, agregó Paola Jara, mientras que Juan Diego Vanegas reiteró que la receta se la enseñó la mamá de Carolina Cruz, Luz María Osorio.

Sin embargo, a la hora de mostrar el arroz, este se encontraba quemado, donde ambos reiteraron que la culpa fue de Iván Lalinde, “ahora no me vayan a decir que hasta se me queda el arroz”, aseguró Paola Jara.

Minutos después de finalizar la respectiva receta, los presentadores de ‘Día a día’ sorprendieron a Paola con una condecoración, según lo mencionado La Escuela de Gastronomía Santa Bárbara le dio el título al mejor sudado de pollo, donde el festejo fue evidente por parte de la artista.

¿Por qué Paola Jara no ha tenido hijos con Jessi Uribe?

Paola Jara hasta el momento ha decidido no convertirse en madre, sin embargo, tampoco descarta el poder hacerlo en un tiempo. Pues, la paisa ha dejado claro que está enfocado en su carrera haciendo nueva música y por ende, visitando diferentes países del mundo a partir del género popular.