¿Así factura en Caracol? Presentador de ‘Día a día’ mostró su nueva y lujosa camioneta

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que pertenece a Caracol Televisión hace más de dos décadas, buscando amenizar las mañanas de los televidentes con todo un grupo de presentaciones conformados por Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero, además de contar con diferentes dinámicas, invitados y el acostumbrado ‘viernes locochón’.

Además de su presencia a diario durante el programa, los presentadores también se han dado a conocer fuera del set y por medio de las redes sociales, con sus respectivos proyectos. Tal es el caso de Juan Diego Vanegas, el chef del programa, que para muchas es el “churro” de ‘Día a día’.

Vanegas, quien alcanza los más de 800 mil en su cuenta de Instagram, reseñando así varias de sus recetas, mostrando y promocionando su negocio de hamburguesas, así como también los logros que alcanza gracias a su trabajo, pues su más reciente adquisición causó sorpresa: “Mai Frends. Quiero compartirles que estoy estrenando la nueva Kia EV6 y no me cambio por nadie. En el Día de la Tierra, celebro no solo su comodidad y diseño, sino su compromiso con el medio ambiente. 100% eléctrico, 0 emisiones y autonomía increíble. ¡¿Y lo mejor? Está hecho con materiales reciclados. ¡Me verán por las calles manejando feliz con esta nave!“, fueron las declaraciones que añadió el presentador de ‘Día a día’.

De acuerdo con la página oficial de venta de automóviles y camionetas, el precio de la KIA EV6 se encuentra desde los $251.990.000, contando así con destacadas características.

Ante el hecho, varios de sus seguidores no dudaron en felicitarlo por esta nueva camioneta, aprovechando de paso para lanzarle algunos piropos: “Qué elegancia la de Francia”, "Juan Diego abrazo, te amo“, mientras que su excompañero de set, Jhovanoty terminó comentando algunos emojis de molestia.

¿Quién es la exesposa de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’?

La exesposa de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’, es Sofía Gómez, una reconocida apneista colombiana, que le ha traído varis triunfos al país. Luego de algún tiempo de relación decidieron llegar al altar, sin embargo, durante este tiempo buscaron mantener su relación en privado, revelando solo algunos detalles de la misma.

Pero, luego de alrededor de cinco años juntos, el presentador de ‘Día a día’ y la apneista decidieron separarse, al parecer, por problemas de tiempo en su relación y que dieron debido a la serie de compromisos presentes en ambos.