Paola Jara reveló si tiene intenciones de tener hijos con Jessi Uribe

La cantante Paola Jara llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Puede leer: Juan Pablo Urrego de ‘Rigo’ reveló la extraña propuesta que le hicieron

Paola Jara sabe bien cómo lucir, cómo mostrarse ante todos y marcar la diferencia con su carrera artística, es por ello que la suma de éxitos en profesión es interminable y cada vez que pisa un escenario es a casa llena.

Recientemente, esperando en un aeropuerto, se unió a la dinámica de preguntas y repuestas de la red social Instagram en la que escribió “Conversemos mientras espero el vuelo”.

¿Quiere tener un bebé con Jessi Uribe?

Y una de las preguntas que llegó se refería a una posible maternidad en la que le interrogaron “¿Te imaginas en rol de mamá?”. Ante la pregunta la intérprete de ‘Murió El Amor’ y ‘Lo Que No Sirve, Estorba’ no dudó en responder haciendo referencia a que es una pregunta que le hacen de manera recurrente.

“Oiga, ustedes si me preguntan a mí este tipo de cosas. Eh no sé, vamos a ver qué nos depara el destino. Pero si me imagino, y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo muchísimo”, respondió en medio de sonrisas la cantante Paola Jara.

Es de recordar que la intérprete de ‘Salud Por Él’, ‘Ayúdenme A Olvidarlo’ y ‘Ojalá Que No Puedas’ cumplirá 40 años el próximo 16 de mayo y a diferencia de su pareja, el cantante Jessi Uribe, no tiene hijos. El artista bumangués tiene cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy, por lo que no es la primera vez que algún miembro de su fanaticada y comunidad digital le pregunta al respecto.