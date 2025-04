Francy se confesó de lo que no le parece tan bueno de Jessi Uribe y Darío Gómez

La música popular en Colombia, también conocida como música de carrilera o de cantina, es un género musical arraigado en la cultura del país, especialmente en regiones como Antioquia. Sus letras, cargadas de sentimiento y desamor, conectan con las experiencias cotidianas de la gente, convirtiéndola en un símbolo de identidad. A lo largo de los años, ha evolucionado, fusionándose con otros ritmos y ganando popularidad en todo el territorio nacional, con artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Fernando Burbano, Jhonny Rivera, Pipe Bueno y por supuesto con la representación de importantes mujeres.

PUBLICIDAD

Una de estas estrellas es Francy, conocida como “La Voz Popular de América”, quien se consolidó como un referente indiscutible, con su voz potente y letras que resuenan en el corazón de sus seguidores y su gran éxito ‘Si se fue, se fue’. En su trayectoria se ha visto acompañada por otras artistas como Paola Jara, Marbelle y Arelys Henao, quienes también han conquistado el público con su talento y carisma. Estas mujeres han desafiado los estereotipos y han demostrado que la música popular no tiene género, logrando representar a las mujeres dentro de este género.

Hace unos días, Francy paso por los micrófonos de la emisora Los40, donde habló de su vida y del camino que recorrió para ser lo que es hoy. Pero de costumbre en Impresentables, programa matutino de la emisora, le hicieron una pequeña dinámica en relación con más artistas. En esta, Pipe Flórez le indicó que según le iba nombrando sus colegas, ella tenía que decir lo bueno y lo malo de ellos.

De Arelys Henao señaló que es una mujer con un corazón muy bonito, lo no tan bueno, dijo la palabra “pascuas” sin especificar la razón. El siguiente fue Jessi Uribe, diciendo que lo bueno es su voz, su música que es muy linda y lo malo que es muy mostron, de Paola Jara dijo que tenían una amistad hermosa y no veía nada malo en ella. Sobre Yeison Jimenez dijo que lo bueno es su forma de ser tan linda y que es demasiado estratega y que no tenía nada malo que resaltar, para luego concluir con el fallecido artista Dario Gómez, diciendo que lo bueno del maestro era su legado y su música y lo malo era que fue muy perro.