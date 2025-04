La Segura reveló secreto sobre el “corazoncito” de Dani Duke, novia de La Liendra

El pasado 20 de abril se presentó una de las eliminaciones más polémicas de lo que va de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, luego de que La Liendra saliera del reality . Tras esto, el nombre del influencer y su pareja, Dani Duke, se han tomado varias redes, llegando incluso al entorno de una exparticipante, La Segura, mujer que reveló un secreto sobre la vida de Duke.

No han pasado ni diez días desde el nacimiento de su bebé, y ‘La Segu’ ya volvió a tomar en forma su trabajo como influencer, no solamente mostrando todo lo relacionado con su criatura, también con los distintos regalos que ha recibido por esta nueva etapa en su vida.

Ignacio Baladán - La Segura Instagram

Justamente Duke fue una de las encargadas de adornar el hogar de La Segura y de Ignacio Baladán con un hermoso ramo de flores en el que resaltaban unas orquídeas, detalle que iba acompañado con esta emotiva frase: “Amiga, que esta nueva etapa sea la más feliz de tu vida. Serás la mejor mamá del mundo. Que Dios bendiga tu hogar y a baby Lucca siempre”.

Pero esto no quedó allí, ya que la vallecaucana reveló una historia inédita de lo que fue el inicio de su amistad con Duke, algo que no fue nada fácil, puesto que la pareja de La Liendra no era de tener muchas amistades y era selectiva al momento de definir quienes harían parte de su nucleo cercano.

“Mi amiga tiene un corazón, no es un ‘tempanito’ de hielo. Yo recuerdo que hace muchos años, yo le decía así por qué ella era dura de cazar en la amistad y llevamos años de amistad”, expresó ‘La Segu’.

