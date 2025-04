Dani Duke dejó atrás el corazón y habló de la participación de La Liendra en LCDLF

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya pasó por los dos meses de competición, tiempo en el que uno de sus concursantes ha generado odios y amores, ‘La Liendra’. Justamente la novia del influencer, Dani Duke, aprovechó sus redes sociales para dar su opinión de lo que ha sido la participación de su pareja en el reality, eso sí, tratando de dejar atrás el inmenso amor que le tiene.

Ya son cuatro millones de seguidores los que acumula Dani en su cuenta de Instagram, plataforma en la que trató de ser lo más objetiva con lo que está pasando con su media naranja en el audiovisual de ‘Nuestra Tele’; aunque terminó llenándolo de flores.

“Es imposible no meterle corazón a una pregunta que involucra a la persona que más amo en el planeta. (...) Me siento muy orgullosa de él como persona, Mauricio es increíble. Siento que él se ha mostrado tal cual es, con sus virtudes, sus defectos, con cosas que les gustan a unos y a otros no. Pero él es así. Me siento muy orgullosa de que muchas personas puedan conocerlo mucho más. (...) Él es muy protector con los suyos y él ha tomado ese rol en su casa”, expresó la influencer.

“Es una mamá gallina, es competitivo; una de sus grandes virtudes es la capacidad de reconocer cuando se equivoca, siempre busca su mejor versión. (...) Él no tiene el ego grande, yo veo que él cree mucho en él. (...) Yo puedo entender que eso les choque, pero esa es una de las cosas que más me enamoró de él. (...) Del 1 al 10, le doy a su participación un 100, él es luz donde va”, añadió.