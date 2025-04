Golpe al ego de La Liendra al conocer todos sus porcentajes en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el capítulo 85 del reality de RCN se conoció la salida de La Liendra como el décimo tercer participante eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, esto luego de medirse en unas votaciones con los demás nominados.

Esa fue la tercera y última vez de La Liendra en el cuarto de eliminación luego de haber estado en la séptima semana. El creador de contenido obtuvo en ese entonces el 6,48 % de los votos en lo que fue la doble eliminación. El poco porcentaje logrado por La Liendra lo llevó a llorar desconsoladamente y a cuestionarse el motivo de la baja cifra.

La Liendra llora en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Luego volvió a eliminación en la novena semana y obtuvo 18,08 %, por lo que regresó en el segundo lugar de esa gala. Semanas después La Liendra se quedó con el 5,95 % de los votos luego de reiterar durante varios días tras haber quedado en la placa de nominados que quería irse de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Luego de la gala 86 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ estuvo de invitado en ‘El After’ con Karen Sevillano y Vicky Berrio, por lo que las presentadoras les mostraron cada una de las cifras que consiguió durante su estadía en el reality de RCN.

Porcentajes de La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Primera semana: 8,32 %

Segunda semana 7;33 %

Tercera semana: 10,41 %

Cuarta semana: 5,10 %

Sexta semana: 1,56 %

Séptima semana: 3,08 %

Novena semana: 3,48 %

Décima semana: 3,24 %

Al ver las cifras, La Liendra quedó desconcertado, y ante esto preguntó “pero, ¿cómo puede haber porcentajes si yo no estaba en placa?, o sea, no entiendo”. Ante esto Karen Sevillano le recordó que antes de la nominación se abría un proceso de votación.

“Pues, porque los miércoles, obviamente todas las personas votan por su famoso favorito para que no vaya a placa y tú eras no el favorito”, dijo Karen Sevillano a lo que Vicky Berrio remató con “y obviamente, no eras tú”.