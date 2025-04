Yeferson Cossio lamentó la muerte de su amada Luna; la ‘perrita’ lo acompañó durante 14 años

Yeferson Cossio es sin duda alguna uno de los creadores de contenido más exitosos en Colombia, hombre que recientemente ha estado en boca de muchos por el fin de su relación con la modelo Carolina Gómez. En medio de este suceso, ‘Yefito’ sufrió un golpe bastante fuerte, la muerte de una de sus mascotas, a quien despidió desde la lejanía con un emotivo mensaje.

Más allá de las bromas virales que le hace a su hermana Cintia, familiares y amigos, Yeferson ha generado conversación por los clips relacionados con sus mascotas y los distintos animales que tiene, a quienes ama como si fuesen sus propios hijos, por lo que la partida de alguno de ellos implica un inmenso dolor para su ser. Muestra de esto fue la tristeza que hizo visible en internet tras la muerte de uno de sus avestruces.

A la ‘tusa’ que vive por el fin de su idilio con su prometida, se le sumó recientemente el fallecimiento de una de sus perritas, Luna, ‘animalito’ del que no pudo despedirse, ya que Cossio se encuentra de viaje por Barcelona. Así fue la emotiva despedida que le hizo:

“Fueron 14 años mágicos y, aunque es el ciclo de la vida, uno no quiere que esto acabe y menos cuando estoy al otro lado del mundo y me toca despedirme por videollamada. Se acaba de ir uno de los seres que más amo en este mundo. Luna, gracias por todo, perdón por todo lo que me faltó… estoy seguro de que papá va a cuidar de ti mientras que yo me les uno. Gracias, Lunita. (...) Varios de mis perros están viejitos de más de 12 años y obviamente son los que más amo, entonces se vienen un montón de golpes juntos, que no sé qué voy a hacer”, expresó el influencer.