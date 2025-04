Amparo Grisales rompió en llanto al recordar el amor de su mamá con canción de ‘Yo me llamo’ Kany García

‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión sigue cautivando noche tras noche a los televidentes con los 21 imitadores que siguen presentes en la competencia, buscando convertirse en el doble perfecto de su artista favorito, bajo las afirmaciones del equipo de jurados conformado por César Escola, Amparo Grisales, Rey Ruiz.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Caracol sorprendió al público con el regreso de ‘Club 10′; así podrá ver cada una de las temporadas

Desde hace varios días inició la nueva fase ‘Yo me llamo Mini’, donde los pequeños han tenido la oportunidad de demostrar su talento y ser apadrinados por los 21 imitadores que siguen en competencia. Pero, mientras que los menores pulen los detalles, los mayores regresaron a sus cotidianas presentaciones, una de las primeras en presentarse fue, precisamente, ‘Yo me llamo’ Kany García, interpretando ‘Confieso’.

La nostalgia se hizo presente en los jurados desde un inicio y la primera en referirse a su presentación fue Amparo Grisales, quien no aguanto las lágrimas y recordó a su mamá, quien falleció ya hace algún tiempo, pero dejó claro que a pesar de su ausencia física ella siempre está presente e incluso que diariamente habla con ella: “Cuando no está, sientes tristeza, al no escuchar sus palabras, como dicen la canción ‘lloré porque tu voz no está en la casa y reí porque me amaste con todo tu ser”.

Una situación similar ocurrió con César Escola, quien se dejó ver bastante conmovido con esta situación, reiterando que la imitadora logró cautivarlos con su imitación. Cabe resaltar que Aurelio no pasó por alto las palabras de Amparo asegurando que estaba a punto de hacerlo llorar resaltando que su mamá también estaba lejos.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de la mamá de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

La mamá de Amparo Grisales, Delia Patiño de Grisales, falleció el 13 de octubre de 2016, luego de enfrentar una infección pulmonar que la llevó al hospital, sin embargo, su cuerpo no resistió, dejando este mundo a sus 85 años de edad. Este fue un duro golpe para Amparo, quien ahora la recuerda con amor.