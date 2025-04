Kany García de ‘Yo Me Llamo’ vivió tensionante momento por invitado especial para su presentación

Kany García de 'Yo Me Llamo'

Este miercoles, se trasmitió el capítulo número 56 del reality más famoso de la imitación en Colombia, ‘Yo Me Llamo’ y el encargado de abrir el templo de las presentaciones fue el imitador de Vicente Fernández con la canción ‘Que te vaya bonito’, logrando hacer una gran presentación y ser felicitado por la suavidad con la que cantó y por lograr darle vida al cantante mexicano en sus años más jóvenes.

PUBLICIDAD

La siguiente en pasar fue Gloria Estefan, que en cada etapa de la competencia ha dado pasos fuertes y esta vez cantó Conga’ y al momento del show tuvo algunos problemas de respiración, pero recibió comentarios positivos de parte del jurado. Carin León cantó ‘Niña bonita’acompañado de una guitarra, pero esto no sería muy positivo, pues los jurados indicaron que no se ve natural al no realizar los acordes de verdad.

La cuarta participante en pisar el templo fue Kany García, a quien le llevaron a Yo Me Llamo Andrés Cepeda para cantar juntos, pero en el ensayo previo lo trato de “brusco” por una actitud que tuvo. En esta ocasión la imitadora tenía clase con Ángel Mar, que es el encargado de darle la sorpresa de cantar junto al imitador del querido Andrés Cepeda, ex participante de otra edición del reality.

La canción que tenía que cantar en esta ocasión, era ‘No te vayas todavía’ de Kany García, pero lo que más llamaría la atención es que durante la interpretación tenía que intentar retener a su compañero en el escenario. Mientras los imitadores ensayan, Kany García se le ve algo molesta, indicando que no tenía la suficiente confianza para retenerlo o tomarlo con fuerza. Por lo que señala a su compañero de “brusco” por intentar alejarse de manera fuerte.

En ese momento la imitadora demostró su disgusto, por lo que la profesora de la escuela intentó suavizar la situación, recordándole a la imitadora que no debe tomar esto de forma personal, sino como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento dentro del programa.