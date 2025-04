Emiro Navarro terminó llorando tras aclarar los puntos con Camilo Trujillo en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Nuevamente Emiro Navarro acapara la atención en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tras sincerarse con el actor Camilo Trujillo. Desde principios del reality de RCN Emiro Navarro ha insistido en coquetearle a Camilo Trujillo, pero este le ha reiterado que es heterosexual, sin embargo, el creador de contenido ha persistido.

Pese a que la relación de ambos está basada en una amistad se ha visto manchada pro señalamientos de “conveniencia” del actor al influencer que incluso ha involucrado a las madres de ambos participantes.

Emiro Navarro y Camilo Trujillo en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Es de recordar que la madre de Emiro Navarro se lo reclamó al actor durante un congelado, y la madre del actor le pidió a Emiro entender y aceptar que lo que su hijo le ofrecía era una amistad.

Camilo Trujillo y Emiro Navarro en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Recientemente Emiro Navarro recibió un beneficio en el que un video de su mejor amiga fue proyectado en la pantalla y en medio de las palabras le pidió valorarse, lo que puso en jaque al participante quien ahora se ha cuestionado la situación.

“A mí no me gusta que me estén diciendo que me dé valor, de que ‘valórate’, de que ‘no te quieren y tú estás ahí‘. Eso a mí me duele, Camilo”, dijo Emiro Navarro. Ante esto el actor le respondió que “eso sería si a mí me gustaran los hombres también, pero yo no te estuviera parando bolas a ti. Dolerte sería que fuéramos amigos y yo te traicionara con algo, ahí sí dolería, porque a uno le duelen las traiciones de los amigos, es diferente. Si para ellos valorarte es que no me molestes, entonces no me molestes, seguimos siendo amigos, normal y así no te van a decir eso y así ya no te va a doler”.

Emiro le reclamó que sí quiere terminar la amistad se lo diga, pero esto fue el detonante para que Emiro terminara llorando, por lo que Karina García lo tuvo que consolar y Mateo ‘Peluche’ Varela le dejó los puntos claros sobre lo que ha sido el actuar de Camilo Trujillo, por lo que recordó que le ha brindado amistad y no más allá.