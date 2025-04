Melissa Gate puso en tela de juicio la eliminación de La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante horas de la convivencia del día 86 del reality de RCN siguen las reacciones a la eliminación de La Liendra de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ específicamente la de Melissa Gate, quien aseguró que La Liendra renunció.

La Liendra se convirtió en el décimo tercer participante eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, esto luego de medirse en unas votaciones con los demás nominados. La Liendra salió con el 5,95 % de los votos luego de reiterar durante varios días tras haber quedado en la placa de nominados que quería irse de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

Posicionamiento de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Melissa Gate aprovechó que estaba frente a su cámara a la que llama Brittany, para enviarle un mensaje a La Liendra con su característico sentido del humor, y dijo que se veía con él en la final de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

La Liendra fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“¡Me dejaste sola! ¡Qué mal amigo! ¡te odio perro! Bueno, ya no voy a llorar más, era actuación. Y me voy a ir hasta el final así no gane. En todos los realities en los que he estado o he ganado o he estado hasta el final, pero nunca me doy por vencida ¡Cobardes!”, dijo en primera instancia Melissa Gate.

Seguidamente precisó que el mundo es para los valientes, para los que se atreven a vivir. Y recordó que él dijo que se iba a quedar hasta el final y que iba a ganar, por lo que le duele que se haya ido.

“No les voy a negar que yo a La Liendra la quería mucho y sí me duele que se haya ido. Pero estoy muy feliz por él porque es uno menos en mi camino ¡woajajaa! Por un lado, me encanta que La Liendra se haya ido, por el otro lo extraño. Para mí renunciaste ¡renunciaste! Pero bueno amigo, espero que estés bien que me estes viendo desde el 24/7 porque te voy a hablar mucho por acá”, dijo Melissa Gate.

Karen Sevillano confrontó a La Liendra por su estrategia

A su salida, y tras haber dejado a Camilo Trujillo en la placa de nominados pasó a ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con Karen Sevillano y Vicky Berrio, y en su entrada reveló que no pensó que iba a salir.

Karen Sevillano, La Liendra y Vicky Berrío en 'El After' de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Literal acabo de quitarme por ahí siete bultos de cemento encima ¡Qué adrenalina! No me las creo que esté acá, pregúntenme ustedes porque estoy como que en shock. No pensé Karen, que iba a salir”, dijo La Liendra.

Ante esto Karen Sevillano no dudó en cuestionarlo al respecto “¿cómo que no pensé? ¡¿Y eso no era lo que estabas pidiendo a gritos?!”. La Liendra citó lo que ocurría con el actor don Mauricio Figueroa quien por varias semanas pedían que lo sacaran y pensó que ocurriría lo mismo con él.

“Pero como se supone que cuando uno quiere algo, no sucede y como venía don Mauricio pidiendo”, dijo La Liendra a lo que Karen Sevillano le interrogó “o sea, esa era tu estrategia ¡ay la soltó!”.