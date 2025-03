Mamá de Camilo Trujillo fue directa con Emiro sobre su gusto por el actor en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Durante la gala 61 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició con mucha expectativa por la llegada de Laura González como la nueva participante del reality de RCN, pero también de un nuevo congelado en el que esta vez el actor Camilo Trujillo recibió a su mamá Luz Stella Pineda.

Tal y como era de esperarse el actor Camilo Trujillo no se pudo contener al ver a su madre luego de dos meses dentro de la competencia, pero escuchó atento al mensaje que la señora Luz Stella Pineda tenía para darle.

“¿Dónde está mi tesoro? Que falta me has hecho, mi amor, pero estamos bien, vas bien, te felicito. Muy respetuoso, juicioso, educado eso me dicen mis compañeras, me felicitan por el hijo que tengo”, dijo en primera instancia Luz Stella Pineda.

Le indicó que todos seres queridos han estado al pendiente de lo que ha sido el paso del actor por el reality, y le pidió hablarles más a las cámaras y demostrar quién es él verdaderamente.

Luego le agradeció a los ‘Lavaplatos’ por la amistad que le han brindado al actor, así como a Norma Nivia y Melissa Gate, hasta llegar a Emiro Navarro a quien le agradeció por salvarlo.

Emiro Navarro al ver a la madre de Camilo Trujillo Foto: RCN

“Emiro, eres muy lindo, hermoso por dentro y por fuera, hermoso. Camilo te está brindando una amistad muy linda, igual que a los lavaplatos, si puedes recibe esa amistad, si no puedes nada que hacer. Me haces reír mucho con todas tus cosas, con los videos que tienes con Camilo”, agregó Luz Stella Pineda.

Camilo Trujillo en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Es de recordar que Emiro Navarro había insistido en que cuando ella los visitara le diera su aprobación para seguir en lo que es su cortejo a Camilo Trujillo, pero la madre del actor fue clara.

Por otra parte, le dio las gracias a Yina Calderón por haberlo cambiado de habitación y le dijo finalmente “Alerta, que las personas no se muestran tal y como son. Disfruten este juego, gócenlo, pásenla rico, conózcanse que siempre van a tener buenas experiencias de todo lo que están viviendo en este momento”.