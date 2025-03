Emiro Navarro pidió la aprobación de la mamá de Camilo Trujillo ¿se la dará?

Durante horas de la convivencia del día 59 de ’La Casa de los Famosos Colombia 2’ el creador de contenido para redes sociales Emiro Navarro sostuvo una conversación con el actor Camilo Trujillo en la que le hizo una curiosa petición.

Y es que es de recordar que Emiro Navarro siente una atracción por Camilo Trujillo desde la llegada al reality de RCN, que se ha visto envuelta en polémicas, pues algunos están a favor y otros en contra.

“Ando bien contigo, Camilo. Y lo sabes. Así que le dices a las cámaras y la señora Luz Estela que si viene que me salude y me diga mis palabras, y que me quiere y que me espera en Medellín para hacerme unos fríjoles y una cazuela de fríjoles. Camilo, cuidadito. ¡Camilo! ¡Dile a Luz Stella que me quiere y que me aprueba!”, dijo Emiro Navarro.

Sin embargo, recordó lo sucedido días atrás durante el congelado en el que llegó su madre, que luego de unas hermosas palabras se fue hasta el área en el que estaba Camilo Trujillo para cuestionarle su cercanía con Emiro Navarro. Pese que la señora Fabiola dejó el punto claro, Emiro insiste en ver con otros ojos a Camilo.

Emiro Navarro y Camilo Trujillo en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Pero igual dicen por ahí que donde la prueba dice que no, ahí es. Y lo sabes. Claro, mira que mi mamá dijo por ahí no, y ahí es por donde yo más voy mi amor. desaprobado, pero yo voy para adelante. Que la señora Luz Stella, que yo hasta la felicité y todo, y me diga ‘gracias Emirito, gracias por querer tanto a mi Cami’. Camilo, deja de reírte, que es de verdad”, dijo Emiro Navarro.

Camilo Trujillo y Emiro Navarro en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Ante esto, Camilo en medio de risas le indicó que su mamá le agradecerá por la amistad que le ha brindado, a lo que Emiro Navarro le dijo que así no, pero el actor le cuestionó “¡¿Cómo más va a ser?!”. Pero Emiro Navarro le insistió “que me aprueba, que me va a esperar en Medellín, que me va a hacer frijoles, que me espera allá en su casa”.