WestCol terminó con Valka y hasta Aida terminó llevando del ‘bulto’; el streamer le lanzó ‘pulla’

Luis Fernando Villa es el nombre de pila de uno de los streamers más reconocidos a nivel globla, WestCol, hombre que a sus 24 años puede darse el lujo de decir que es uno de los mejores pagados de la plataforma Kick. Pero más allá de las polémicas que ha protagonizado, este joven se ha convertido en tendencia nuevamente por el contundente mensaje que le envió a sus exnovias, todo esto tras el fin de su relación con la cantante Valka.

Tras su entrevista en ‘The Juanpis Live Show’, ‘West’ volvió a tomarse las redes con sus declaraciones, algunas de ellas relacionadas con su padre, de quien dijo era un narcotraficante; y las duras situaciones que enfrentó debido a que estuvo cerca de ser reclutado por un grupo armado, mismo que lo desplazó a él y a sus familiares.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> WestCol se ‘autofunó’ con comentario despectivo sobre el trabajo de las mujeres en el hogar

WestCol - Juanpis González Captura Kick: WestCol

Algo que también llamó la atención fue la presencia de la intérprete de ‘Mi novio tiene novia’, mujer que dejó en ‘fríos’ a muchos de sus fans al revelar en conversación con ‘Dímelo King’ que había terminado su vínculo amoroso con Villa, programa en el que expresó: “Decidí terminar mi relación, que es algo que para mí es muy complejo, porque como te decía, amo amar y me encanta estar en relación, en pareja. (...) No estoy afanada en buscar una relación, quiero enfocarme en mí, mis sueños, mi música”.

Tras esta situación, ‘West’ confirmó todo en una de sus transmisiones, en donde también enfatizó que no volvería a hablar de ello en este medio; algo que sí está haciendo en ‘X’, web en la que le mandó un duro mensaje a sus ex, dentro de ellas Valka y Aida Victoria Merlano.

"Siempre me usan de marketing. (...) La verdad no quería anunciar que estoy soltero por qué no quería darle explicaciones a nadie, pero ya lo dijeron en entrevista y todo así que ya saben Estoy soltero nuevamente, no pienso dar explicaciones a nadie de mi vida personal y tampoco pienso hablar en stream sobre eso. (...) Ahora si me puedo juntar con el bendito Todas mis novias me prohíben la amistad con ese peligroso", fueron parte de las palabras de Luis.