¿WestCol lava ‘plata’? El stramer rompió el silencio y le contó todo a Juanpis González

Luis Fernando Villa es el nombre de pila de uno de los más exitosos streamers de Latinoamérica y el mundo, ‘WestCol’, joven que recientemente concedió su primera entrevista de gran magnitud a nada más y nada menos que ‘Juanpis González’, personaje principal de ‘The Juanpis Live Show’ del comediante Alejandro Riaño. Justamente en esta intervención, Villa desmintió varios rumores sobre su vida, dentro de ellos uno que indica que presuntamente en sus negocios se lava dinero.

Cientos de personas se reunieron en la noche de este miércoles 9 de abril en el Teatro Juan Pablo González Pombo en la ciudad de Bogotá; asistentes que se le sumaron a las casi 200.000 internautas que estaban conectados a la plataforma Kick.

No es un secreto que el trabajo de ‘West’ como creador de contenido y empresario le ha permitido acumular un gran capital, debido a los negocios en los que es cabeza y mentor, como sus discotecas, restaurantes y su marca de gorras. El dinero y el éxito le han permitido tener varios lujos, dentro de ellos un exclusivo garaje en el que resalta una Cybertruck, un Porche Caiman totalmente eléctrico y un Ford Mustang.

“Yo estoy claro que hay mucha gente que lava billete. Pero una empresa que maneja su nombre no se va a ensuciar que eso. Hay muchos influencers que lavan dinero, y ellos ganan lo que uno no ganaba. (...) La DIAN puede llegar a mi casa y yo les muestro que estoy limpio, yo tengo mis empresas al día. Tengo 10 empresas”, manifestó Luis Fernando luego de que muchas personas crearan un chisme en el que se indicaba que sus empresas se prestaban para este tipo de delitos.

“Me da mucha paz y tranquilidad, acostarse sabiendo que puedes pagar todo. Yo hace muchos años no sé qué es decir que me falte algo. (...) Mi familia está bien. (...) Nosotros hemos ayudado a muchas fundaciones y personas que lo necesitan, pero no grabamos esos. (...) Nosotros generamos más de mil empleos”, añadió.