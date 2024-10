“Para dedicarle a una mujer”: le dan palo a ‘Westcol’ y a Valka por la letra de su nueva canción

‘Westcol’ y su novia actual, Valka, han recibido algunos duros comentarios en las plataformas digitales a propósito del contenido tan explícito de su más reciente sesión musical en la que tocan temas como tríos sexuales y relaciones abiertas, algo que un grupo de internautas calificó como denigrante para las mujeres.

El streamer no solo se ha dedicado al mundo de las transmisiones en vivo, la creación de eventos y diferentes negocios, sino que desde el mes pasado quiso empezar a incursionar en el mundo de la música, no como cantante pero sí como productor, lanzando una sesión musical junto a Blessd y ‘Ovy on the drums’.

El tema titulado ‘Soltera’ logró figurar en los puestos más altos de varias carteleras musicales del país, tuvo una gran cantidad de reproducciones en su video de YouTube y también fue usado por muchos usuarios de las redes sociales como fondo para sus historias de Instagram.

Y tal parece que este éxito llevó a Westcol a darle una oportunidad a una segunda sesión musical, esta vez en compañía de su novia, Valka, con un controversial tema titulado ‘Mi novio tiene novia’.

El tema en cuestión cuenta con frases como “quería saber qué se sentía verlo a él conmigo y con otra haciendo sucierías”, “mi novio tiene novia y ver cómo le daba me excitó”, “mi novio tiene novia, ¿quién lo diría? Ahora también es novia mía” y “mi novio tiene novia y a mí no me dan celos, me gusta ver cómo le jala el pelo”.

Y de acuerdo con algunos comentarios en el video de YouTube, algunos usuarios de esta plataforma no están de acuerdo con la letra de la canción, dejándole al par una serie de mensajes negativos en el proceso como “para escuchar en una reunión familiar está hermoso”, “para ponérsela a un niño como música infantil”, “qué gono***a que una mujer cante sobre esa vaina, después que por qué las irrespetan” y “pa dedicarle a la mujer”.

Westcol recibió críticas antes del estreno de su sesión musical

Si bien el streamer recibió muchos comentarios positivos y palabras de aliento de parte de muchos de sus seguidores, otro grupo de internautas se pronunciaron de manera negativa en relación a este proyecto pocos días antes de que saliera a la luz la controversial letra, no solo criticando al joven en el proceso, sino cuestionando la decisión que tomó al incluir a Valka en la ecuación.

“La brujería de Valka está funcionando”, “No West pss qué duro pero pensé que era Mike Towers, algo más exótico”, “El peor error de tu vida, eso te va a pasar factura cuando termines con ella”, “Se tiró el proyecto😭”, “Papi por un c***? Noooo West, así no” y “Meses atrás hubiera puesto a cantar a Aida” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Westcol.