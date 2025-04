WestCol dejó en evidencia la dura condición de Alejandro Riaño para las entrevistas en ‘The Juanpis Live Show’

El comediante Alejandro Riaño es dueño y mentor de uno de los formatos de entrevistas más famosos de Colombia, ‘The Juanpis Live Show’, formato que recientemente se salió de varios de sus esquemas para entrevistar al streamer WestCol, joven que reveló el principal requisito que se le impone a quienes acepten estar en este programa digital.

Luis Fernando Villa es el nombre de este joven que se ha consolidado como uno de los más ‘tesos’ en la plataforma Kick, llegando hacer uno de los más importantes de su rubro a nivel global. A pesar de esto, ‘West’ no había aceptado ninguna entrevista y rompió este condicional con Riaño, quien lo llevó al teatro Juan Pablo González Pombo, ubicado en el Centro Comercial Santafe al norte de la capital colombiana.

Fueron varios temas los que entraron en esta conversación, dentro de ellos el supuesto origen del padre de Villa, de quien el mismo dijo era un “narcotraficante”; a lo que se le sumó todo lo relacionado con la vida empresarial de WestCol.

Tras el paso por este audiovisual, Luis Fernando dio su perspectiva de lo que fue este directo que llegó a más de 150.000 personas, revelando, entre otras cosas, la condición que le impuso Alejandro Riaño:

“Si yo acepto una entrevista con una persona como él, es para seguirle el juego a él, es obvio. (...) Ese es su personaje, él te va a atacar, juzgar y te va a tirar, muchas personas creían que su objetivo era hacerme quedar mal y no. Yo quiero que sepan que desde el principio él me lo advirtió. (...) Tanto sabíamos que él es un personaje, que uno de los requisitos para estar en el show de ‘Juanpis’ es no llevarle la contraria. Si él coge y me tira yo no le puedo alegar, eso te lo dicen antes de entrar al show, porque es el show de él”, afirmó WestCol.