La Segura e Ignacio Baladán ya le aseguraron el futuro a su bebé con tremendo negocio

Natalia Segura es sin duda una de las creadoras de contenido más afamadas de Colombia, llegando a superar la barrera de los 10 millones de seguidores en Instagram. Justamente la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, ha generado conversación con todo lo relacionado con el nacimiento de su bebé, a lo que se le sumó recientemente el tremendo negocio que le están dejando con su pareja para que tenga un futuro próspero.

El pasado sábado primero de abril se convirtió en uno de los días más felices de La Segura y su prometido Ignacio Baladán, todo esto tras la llegada al mundo de su pequeño Lucca, niño que nación con una salud estable y pesando 3.45 kilos.

Todo lo relacionado con el parto y la recuperación de ‘La Segu’ tenía en vilo a sus fans y a los de Baladán, y fue él mismo quien dio el primer parte de tranquilidad tras lo sucedido, aprovechando de paso a quienes les han deseado lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. “Quiero decirles a todos que muchísimas gracias por todos sus mensajes, Natalia está durmiendo, Lucca está durmiendo; a mí no me dio ni para almorzar hoy, ni para desayunar, solo me estoy comiendo unas almendras que me traje. Es inexplicable lo que viví hoy, pronto les vamos a contar más cositas, pero quiero darle gracias a todos los que nos enviaron mensajes por WhatsApp y por interno“, exprsó el uruguayo.

Los días han pasado y las pocas imágenes que se conocen de ‘Luquita’ tienen totalmente enternecido al internet, plataforma que desde ya está asegurándole algunos dividendos al menor si opta por seguirle los pasos a sus padres, ya que este par de ‘tortolitos’ le crearon una cuente en IG, que, a la fecha que se está escribiendo esta nota ya es seguida por 260.000 cuentas, algo que en los años venideros le puede representar al heredero de Baladán y La Segura, la oportunidad de establecer jugosas campañas publicitarias.

Cabe acotar que el trabajo en la web no es el único medio con el que Lucca podrá recibir dividendos, ya que por parte de su padre, cuentan con una afamada pastelería en Perú. Los años nos dirán que camino o talento será el que tomé el niño que, en este 2025, se convirtió en uno de los ‘Bebés más esperados del país’, debido a la influencia de sus progenitores.

