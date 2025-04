La Segura de ‘La Casa de los Famosos’ contó las complicaciones que está pasando con su embarazo

La Casa de los Famosos es uno de los realities más polémicos de RCN en el que participaron varias celebridades y actualmente los televidentes de la primera temporada siguen la vida de quienes participaron en este reality; este es el caso de La Segura, que además de ser una influencer reconocida, se ganó el amor de varios por su personalidad dentro del reality y ahora, muestra como va su último trimestre de embarazo. La caleña reveló algunos detalles que dejaron preocupados a muchos.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Más de veinte millones de pesos: ‘La Segura’ compartió la lista de artículos que quiere comprar para su bebé

La Segura ha mostrado todo su proceso de embarazo de su hijo Lucca y además ha contado los síntomas que han afectado su salud durante sus últimas semanas de embarazo, aunque su maternidad ha sido bastante deseada, La Segura ha comentado que no todo ha sido fácil de sobrellevar en su embarazo, pues ha tenido varias condiciones de salud que la han afectado.

En sus historias, contó como ha estado estos días de salud y se sinceró sobre el lado no romantizado del embarazo, la caleña afirmó: “El embarazo también se ve así. Tengo un agotamiento que no puedo más, me duele hasta existir, me tocó cancelas todo lo que tenía. No paro de vomitar, tengo dierrea, entre en crisis y lloré”.

¿Qué pasó con el matrimonio de La Segura?

Durante su temporada del reality, Ignacio Baladán sorprendió a su novia al ingresar a La Casa de los Famosos Colombia para proponerle matrimonio frente a las cámaras del reality. En aquel emotivo momento, ella no dudó en darle el esperado “sí”.

Sin embargo, tras esa propuesta televisada, la pareja no volvió a hablar con tanta frecuencia sobre la boda. En algunas ocasiones mencionaron el tema de manera superficial, pero su atención se centró en el embarazo de La Segura.

Los influencers sorprendieron a sus seguidores con un video en el que anunciaron que finalmente se casaron por lo civil en una ceremonia fue privada y exclusiva para sus familiares más cercanos, aunque aclararon que la boda religiosa sigue en sus planes.